Российские военные взяли под контроль участок у реки Янчур ВС России взяли под контроль крупный участок территорий у реки Янчур

Военнослужащие группировки войск «Восток» взяли под контроль участок местности более 4 кв. км по правому берегу реки Янчур в ходе освобождения продвижения в Запоросжкой области, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Украинских военных выбили из города бойцы 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й гвардейской общевойсковой армии.

В ходе наступательных действий воины-приморцы освободили населенный пункт от формирований ВСУ и водрузили на его территории флаги Российской Федерации, взяв под контроль участок местности более 4 кв. км по правому берегу реки Янчур, — информировало ведомство.

Ранее сообщалось, что российские военные выбили противника из двух населенных пунктов в ДНР и Запорожской области. По контроль ВС РФ перешли Федоровка и Нововасилевское. В операциях участвовали бойцы «Южной» группировки войск и «Востока».