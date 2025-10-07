Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 12:41

Российские военные взяли под контроль участок у реки Янчур

ВС России взяли под контроль крупный участок территорий у реки Янчур

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие группировки войск «Восток» взяли под контроль участок местности более 4 кв. км по правому берегу реки Янчур в ходе освобождения продвижения в Запоросжкой области, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Украинских военных выбили из города бойцы 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й гвардейской общевойсковой армии.

В ходе наступательных действий воины-приморцы освободили населенный пункт от формирований ВСУ и водрузили на его территории флаги Российской Федерации, взяв под контроль участок местности более 4 кв. км по правому берегу реки Янчур,информировало ведомство.

Ранее сообщалось, что российские военные выбили противника из двух населенных пунктов в ДНР и Запорожской области. По контроль ВС РФ перешли Федоровка и Нововасилевское. В операциях участвовали бойцы «Южной» группировки войск и «Востока».

Украина
Запорожская область
Минобороны РФ
СВО
