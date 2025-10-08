ВС России нанесли удар по поезду, используемому для переброски частей ВСУ

Российские военные нанесли удар по поезду, который использовался для переброски частей ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Там отметили, что ВС РФ поразили пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 141 районе.

Нанесено поражение тяговой подстанции и подвижному железнодорожному составу, задействованным для перебросок подразделений ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что военнослужащие группировки войск «Восток» взяли под контроль участок местности более 4 кв. км по правому берегу реки Янчур в ходе продвижения в Запорожской области. Украинских военных выбили из города бойцы 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й гвардейской общевойсковой армии.

До этого в военном ведомстве сообщили, что российские войска поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ, а также хранилища с горючим и пункты дислокации военных. По данным ведомства, атаки проводились в 148 районах. В министерстве отметили, что удары наносились с помощью авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.