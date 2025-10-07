Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 12:19

Российские удары вмолотили в землю хранилища с горючим ВСУ

Российские войска поразили транспортную инфраструктуру и хранилища топлива ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские войска поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ, а также хранилища с горючим и пункты дислокации военных, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, атаки проводились в 148 районах.

Нанесено поражение энергетической и транспортной инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что удары наносились с помощью авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии. Также за сутки было уничтожено три авиабомбы, 16 снарядов РСЗО HIMARS и 416 беспилотников.

Ранее оборонное ведомство сообщало, что российская армия освободила населенный пункт Федоровка в Донецкой Народной Республике и Нововасилевское в Запорожской области. Такого успеха удалось достичь бойцам «Южной» группировки войск и группировки войск «Восток».

Также в Минобороны РФ проинформировали, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 184 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 62 БПЛА уничтожили над территорией Курской области, по 31 и 30 над Белгородской и Нижегородской областями соответственно.

Россия
Минобороны
удары
СВО
Украина
