15 октября 2025 в 12:22

За сутки российские средства ПВО сбили 142 дрона ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

За сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 8 управляемых авиабомб и 142 беспилотника самолетного типа ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Все объекты были уничтожены.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее в издании MWM сообщили, что российские конструкторы улучшили функционал беспилотников «Герань». По данным источника, теперь дроны могут эффективно поражать динамичные движущиеся цели вблизи линии фронта, а также демонстрируют возросшую способность обеспечивать воздушную поддержку сухопутным войскам России. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Между тем западные аналитики заявили, что Вооруженные силы Украины в Донбассе не справляются с российскими операторами беспилотников, обладающими передовыми технологиями. Ключевую роль в ударах играет элитное подразделение «Рубикон», и оно является «злейшим врагом» ВСУ. Специалисты этого подразделения, как отмечают аналитики, успешно участвуют в воздушной блокаде.

