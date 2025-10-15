Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 11:03

Стало известно, как обновленные «Герани» повлияют на ход СВО

MWM: беспилотникам «Герань» расширили возможности атак на движущиеся цели

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские конструкторы улучшили функционал беспилотников «Герань», пишет MWM. По данным источника, теперь дроны могут эффективно поражать динамичные движущиеся цели вблизи линии фронта, а также демонстрируют возросшую способность обеспечивать воздушную поддержку сухопутным войскам России. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

Украинские военные также подтверждают усиление опасности со стороны «Гераней». По их оценкам, масштабирование производства обновленных беспилотников может значительно ухудшить положение ВСУ на передовой, сказано в сообщении.

Авторы материала предполагают, что развитие «Гераней» способно повлиять на ход СВО. Они ставят под сомнение будущее традиционных методов авиационной поддержки пехоты и эффективность таких самолетов, как американские A-10 и советские Су-25, которые сейчас используют Вооруженные силы Украины. Аналитики убеждены, что их результативность значительно снизилась из-за развития современных систем ПВО.

Ранее российские БПЛА «Герань-2» поразили позиции РСЗО HIMARS ВСУ под Харьковом. В российских силовых структурах объяснили, что ВС РФ также ликвидировали военную технику противника.

