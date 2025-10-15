Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 11:18

«Решили проявить смекалку»: братья-штурмовики хитростью заняли опорник ВСУ

RT: братья-штурмовики на первой боевой задаче успешно заняли опорный пункт ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бойцы 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки ВС РФ «Восток» с позывными Шум и Клиника на первой же боевой задаче заняли опорный пункт ВСУ, взяли пленного и уничтожили трех противников. В беседе с RT братья-штурмовики рассказали, что всю жизнь были вместе.

Их первый бой произошел в феврале 2025 года. Группа должна была занять украинский опорник в одной из лесопосадок на Южно-Донецком участке фронта. По словам военнослужащих, противник отстреливался и отказался сдаваться. Штурмовики положили между бревен блиндажа гранату, а в образовавшийся пролом — целый мешок взрывчатки.

Решили проявить смекалку — разбомбить опорник гранатой, чтобы закинуть туда что-то посерьезнее. Между бревен мы положили маленькую гранату, она взорвалась. Потом мы поместили туда противотанковую гранату, а затем собрали мешок [взрывчатки]. Опорник разлетелся в щепки, ВСУ оказались в патовой ситуации, — рассказал Шум.

Вместе с братом он провел переговоры, в ходе которых один из украинских солдат согласился сложить оружие. После этого по братьям начали отрабатывать вражеские беспилотники и артиллерия. Шума ранило в плечо, но несмотря на это он смог увести пленного в безопасное место.

Ранее боец ВС РФ с позывным Белый заявил, что иностранные наемники ВСУ отличаются особой подлостью. По его словам, при сдаче в плен один из них достал пистолет и попытался выстрелить в российских военных.

