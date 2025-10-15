Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 10:59

«Достал пистолет»: боец рассказал об «особой» подлости наемников ВСУ

Боец Белый: наемники ВСУ при сдаче в плен пытались напасть на военных ВС России

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Иностранные наемники ВСУ отличаются особой подлостью, заявил боец Вооруженных сил России с позывным Белый. По его словам, которые передает aif.ru, при сдаче в плен один из них достал пистолет и попытался выстрелить в российских военных.

Наемники отличаются подлостью. <…> Они стали кричать: «Мы сдаемся. Русские, не убивайте». Мы начали брать их в плен. Третий, который шел сзади, достал пистолет <…> и открыл по нам огонь, — отметил Белый.

Также он рассказал, что среди наемников встречал поляков, латвийцев, эстонцев и одного итальянца. Кроме того, были два человека из подразделения «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), добавил военнослужащий.

Ранее сообщалось, что многих прибывающих на Украину иностранных наемников оформляли как охранников. По данным источника, с начала СВО в 2022 году 30 тыс. «солдат удачи» отправили на Украину якобы в «командировки» от разных фирм. В их переброске напрямую участвовали Польша и Испания.

До этого британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в боевых действиях на стороне России, рассказал, что на стороне ВСУ воюют тысячи наемников из стран Европы. По его словам, в основном речь идет о Великобритании и Польше, однако встречаются и южноамериканцы, в частности колумбийцы.

