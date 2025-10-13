Тысячи наемников из стран Европы воюют на стороне Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС участвующий в боевых действиях на стороне России британский доброволец Эйден Миннис. Он отметил, что пока лично не сталкивался с британскими солдатами.

Множество, это общеизвестно, — вероятно, их тысячи, особенно британские и польские наемники. Сейчас к нам также приезжает много южноамериканцев, в основном колумбийцев, — сказал Миннис.

Ранее СМИ сообщили, что российские хакеры получили доступ к электронной почте украинского офицера и обнаружили там сведения о погибших, журналы боевых действий и рапорты. Выяснилось, что около трех тысяч иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, погибли или пропали без вести. В документах Nessus CGOP указаны около тысячи погибших иностранцев, включая 303 колумбийца, 89 американцев, 86 грузин, 42 британца, 29 бразильцев, 25 французов и 19 поляков.

До этого командир отряда специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что в рядах ВСУ почти не осталось иностранных наемников. Почти все они убиты, отметил боевой генерал. Алаудинов добавил, что новые иностранные наемники не торопятся вступать в ряды ВСУ еще и по причине отрицательной репутации украинской армии. Там систематически не выплачивают зарплаты, отметил он, и бесчеловечно относятся к военнослужащим.