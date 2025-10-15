Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 14:28

Уничтожение антенны и состава ВСУ с помощью дрона в ДНР попало на видео

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военные 57-й роты специального назначения с помощью дронов-камикадзе уничтожили антенну связи, позиции и личный состав ВСУ в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики, видео опубликовал Telegram-канал «Народная милиция ДНР». Кадры сняты с воздуха. Минобороны России эту информацию не комментировало.

На видео можно заметить, как БПЛА выбирают цели, а затем наносят удары. После этого в воздух поднимаются огромные столбы черного дыма, и начинаются пожары.

Ранее российские вооруженные силы нанесли массированные удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины. Целями атак стали предприятия, работающие на оборонный комплекс, и логистические маршруты, используемые в интересах ВСУ.

Прежде сообщалось, что ВС РФ за сутки улучшили положение у села Торского и поселка Ямполь на Краснолиманском направлении в ДНР. Как отметил военный эксперт Андрей Марочко, российские бойцы освободили станцию Медовый. В самом Ямполе военнослужащие перехватили под свое начало ряд домостроений.

