Уничтожение антенны и состава ВСУ с помощью дрона в ДНР попало на видео

Военные 57-й роты специального назначения с помощью дронов-камикадзе уничтожили антенну связи, позиции и личный состав ВСУ в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики, видео опубликовал Telegram-канал «Народная милиция ДНР». Кадры сняты с воздуха. Минобороны России эту информацию не комментировало.

На видео можно заметить, как БПЛА выбирают цели, а затем наносят удары. После этого в воздух поднимаются огромные столбы черного дыма, и начинаются пожары.

Ранее российские вооруженные силы нанесли массированные удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины. Целями атак стали предприятия, работающие на оборонный комплекс, и логистические маршруты, используемые в интересах ВСУ.

Прежде сообщалось, что ВС РФ за сутки улучшили положение у села Торского и поселка Ямполь на Краснолиманском направлении в ДНР. Как отметил военный эксперт Андрей Марочко, российские бойцы освободили станцию Медовый. В самом Ямполе военнослужащие перехватили под свое начало ряд домостроений.