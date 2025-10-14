Трамп признал, что разочарован темпами урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован темпом урегулирования украинского конфликта. При этом он подчеркнул, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп пояснил, что, по информации Вашингтона, Россия якобы не демонстрирует должного стремления закончить сложившуюся ситуацию. Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 октября, собирается обратиться к США с просьбой о поставках ракет Tomahawk. Какое решение примет Трамп по этому поводу — неизвестно, он не уточнил.

До этого выяснилось, что Трамп намерен провести встречу с украинским лидером в Вашингтоне. Переговоры могут состояться 17 октября. Журналисты информировали, что визиту президента Украины предшествовал ряд телефонных переговоров с президентом США о возможной поставке Украине ракет Tomahawk. Детали предстоящих встреч лидеров пока не разглашаются.

Тем временем Трамп выразил мнение, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может оказать содействие в урегулировании украинского кризиса. Он добавил, что турецкого лидера «уважают в России».