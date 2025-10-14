Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 04:58

Трамп рассказал, кто может помочь в урегулировании конфликта на Украине

Трамп: Эрдоган может помочь в урегулировании конфликта на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может оказать содействие в урегулировании украинского кризиса, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, турецкого лидера «уважают в России».

Его уважают в России, по поводу Украины сказать не могу. Но его уважает [президент России Владимир] Путин, и он мой друг, — отметил глава Белого дома.

Ранее Дональд Трамп усомнился в том, что мир на Украине поможет ему попасть в рай. На соответствующий вопрос журналиста хозяин Белого дома ответил, что немного приукрасил реальность, однако едва ли это станет его шансом на покой в загробной жизни, возможно, он вообще не создан для райского сада. Однако, как обратил внимание Трамп, ему удалось улучшить жизнь многим людям.

Тем временем президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал, что если Вашингтон примет решение о поставке ракет Tomahawk украинской стороне, то это может навредить отношениям США и России. Урон может ждать те позитивные тенденции, которые наметились между сторонами, пояснил он.

Трамп рассказал, кто может помочь в урегулировании конфликта на Украине
