«Фантастические прогнозы»: военэксперт о желании Киева воевать до 2028 года Военэксперт Дандыкин: у Украины нет сил и ресурсов воевать с РФ до 2028 года

Украина не обладает ресурсами для продолжения боевых действий с Россией до 2028 года, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, сроки продолжения украинского кризиса, которые назвал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, являются нереалистичными.

У меня вызывает удивление, вроде бы глава МИД Польши — это даже не глава евродипломатии Кая Каллас, которая делает фантастически глупые прогнозы. Я думаю, что сроки он назвал, скажем так, нереалистичные. На мой взгляд, крах киевского режима придет гораздо раньше. Это мы видим, в том числе, и по сегодняшнему дню. Еще два населенных пункта освобождено. И наши ребята идут вперед на всех направлениях. На мой взгляд, в скором времени мы будем продвигаться еще быстрее. Так что у Украины нет сил и ресурсов продолжать боевые действия до 2028 года, — высказался Дандыкин.

Эксперт уточнил, что сроки завершения конфликта зависят от действий российских бойцов, а не от поставок Tomahawk ВСУ или западных стран. Он отметил, что Запад, включая Польшу, заинтересован в затягивании конфликта для ослабления России. По словам военэксперта, реальность такова, что западным странам следует готовиться не к новой помощи Киеву, а к увеличению потока украинских беженцев.

Им это нужно, чтобы ослабить Россию. Но по факту им следует готовиться не к новой помощи Киеву, как они это называют, а к принятию еще большего количества украинских беженцев. Вот мэр украинской столицы Виталй Кличко уже объявил, что в Киеве следует готовиться к холодной зиме, запасаться едой и теплой одеждой. Так что Сикорский лишь выдает желаемое за действительное, — резюмировал Дандыкин.

Ранее Сикорский заявил, что Украина намерена находиться в состоянии конфликта как минимум еще три года. При этом глава МИД Польши назвал план Киева разумным. Он также призвал Европу поддержать план Украины.