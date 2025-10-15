Сикорский раскрыл, на сколько лет Украина готова растянуть кризис

Сикорский раскрыл, на сколько лет Украина готова растянуть кризис Сикорский: Украина готова участвовать в кризисе в течение трех лет

Украина намерена находиться в состоянии конфликта как минимум еще три года, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. При этом глава МИД назвал план Киева разумным, передает Reuters.

Украинцы планируют вести этот конфликт в течение трех лет, и это разумно, — подчеркнул Сикорский.

Глава МИД Польши призвал Европу поддержать план Украины. Отдельно он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп предоставит Киеву ракеты большой дальности Tomahawk.

Ранее Сикорский предложил двухэтапную стратегию переговоров с Россией, сочетающую давление и последующий диалог. Политик сослался на опыт переговоров американского экс-лидера Рональда Рейгана с генсеком СССР Михаилом Горбачевым, где определенный результат, по его мнению, стал возможен благодаря использованию слабостей Советского Союза через военно-экономическое давление.

До этого первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обвинил европейские государства в попытках сорвать аляскинские договоренности между Москвой и Вашингтоном. Дипломат заявил, что ЕС стремится вернуть администрацию Трампа на антироссийский внешнеполитический курс.