Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 12:40

Сикорский раскрыл, на сколько лет Украина готова растянуть кризис

Сикорский: Украина готова участвовать в кризисе в течение трех лет

Радослав Сикорский Радослав Сикорский Фото: Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

Украина намерена находиться в состоянии конфликта как минимум еще три года, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. При этом глава МИД назвал план Киева разумным, передает Reuters.

Украинцы планируют вести этот конфликт в течение трех лет, и это разумно, — подчеркнул Сикорский.

Глава МИД Польши призвал Европу поддержать план Украины. Отдельно он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп предоставит Киеву ракеты большой дальности Tomahawk.

Ранее Сикорский предложил двухэтапную стратегию переговоров с Россией, сочетающую давление и последующий диалог. Политик сослался на опыт переговоров американского экс-лидера Рональда Рейгана с генсеком СССР Михаилом Горбачевым, где определенный результат, по его мнению, стал возможен благодаря использованию слабостей Советского Союза через военно-экономическое давление.

До этого первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обвинил европейские государства в попытках сорвать аляскинские договоренности между Москвой и Вашингтоном. Дипломат заявил, что ЕС стремится вернуть администрацию Трампа на антироссийский внешнеполитический курс.

Радослав Сикорский
Украина
Польша
Tomahawk
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Малыш скончался на глазах у родителей из-за нескольких глотков чая
Экономист дала прогноз по инфляции в ноябре
Захарова обозначила Баку позицию по арестованным россиянам
Президент футбольного клуба «Ростов» ушел в отставку
VK CXhub выяснил, как российские компании работают с данными для маркетинга
«Энергия мысли»: Цивилев раскрыл, какие задачи стоят перед энергетикой РФ
Нецензурно уволенный самарский чиновник вышел на связь
«Не готовы терпеть»: HR-эксперт назвал причину частых увольнений зумеров
Юрист раскрыл, как Жидков может ответить на оскорбление Федорищева
Стало известно, чем занимается сын обвиняемого в растрате ректора СПбГУП
В Госдуме раскрыли, как изменятся цены на продукты после повышения НДС
Астроном раскрыл последствия столкновения Земли с солнечным протуберанцем
Таврический инвестиционно-экономический форум состоится в Москве
Назван самый продаваемый люксовый автомобиль в России
Комик-иноагент не смог обжаловать штраф из-за одной ошибки адвоката
Автоэксперт рассказал, почему зимние шины стоят дороже летних
Белорусскую туристку продали на органы Мьянме и сожгли ее тело
Эксперт рассказал, когда лучше покупать зимние шины
Кремль ответил на критику Трампа об экономике России
Пресненский суд оставил без движения иск к Пугачевой на 1,5 млрд рублей
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.