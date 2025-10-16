Село в Сумской области стало «черной дырой» для ВСУ ТАСС: бойцы ВСУ массово исчезают в селе Садки Сумской области

Бойцы Вооруженных сил Украины раз и навсегда пропадают в селе Садки Сумской области, сообщили ТАСС источники в российских силовых структурах. Собеседники агентства подчеркнули, что этот населенный пункт стал «черной дырой» для украинцев. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Отметим, что этот населенный пункт уже давно является своеобразной «черной дырой» для украинской армии, — указал источник.

Он добавил, что речь идет о военнослужащих 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В районе села Садки они продолжают пропадать без вести.

Ранее сообщалось, что в Сумской области была полностью ликвидирована целая рота 71-й отдельной егерской бригады ВСУ. По данным источника, уничтожение воинского подразделения произошло в ходе боев вблизи Алексеевки и Варачино.

До этого стало известно, что Красноармейск оказался почти полностью окружен после освобождения российскими войсками Новопавловки, примыкающей к городу. Гарнизон города сохраняет лишь одну логистическую артерию — дорогу на Павлоград, которая уже находится под огневым контролем ВС РФ.