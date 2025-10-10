Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 12:00

ВСУ лишились целой егерской роты в Сумской области

Рота 71-й бригады ВСУ уничтожена в Сумской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Рота Вооруженных сил Украины была полностью ликвидирована в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер». По данным источника, уничтожение воинского подразделения произошло в ходе боев вблизи населенных пунктов Алексеевка и Варачино.

В боях в районе Алексеевки и Варачино Сумской области полностью уничтожена 3-я рота 71-й отдельной егерской бригады, — говорится в сообщении.

Ранее в российских силовых ведомствах сообщили, что украинское командование срочно пополняет штурмовые подразделения на Сумском направлении мобилизованными новобранцами. По данным источника, после значительных потерь проводится доукомплектование штурмовых групп 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка, ведущих боевые действия в этом районе.

Кроме того, боец с позывным Маэстро сообщил, что российские десантники группировки «Днепр» в Запорожской области по звуку генератора выявили и установили контроль над командным пунктом ВСУ. Штурм данной позиции был осуществлен после освобождения населенного пункта Каменское 30 сентября.

ВСУ
Сумская область
роты
солдаты
