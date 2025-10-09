Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 05:45

Стало известно, как бойцы ВСУ нелепо сдали свои позиции

Боец Маэстро: командный пункт ВСУ в Запорожье обнаружили по звуку генератора

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские десантники группировки войск «Днепр» в Запорожской области по звуку генератора вычислили и захватили командный пункт ВСУ, сообщил ТАСС боец с позывным Маэстро. Штурм точки состоялся после освобождения 30 сентября населенного пункта Каменское.

Боец сообщил, что командный пункт противника находился в 30-40 метрах от места дислокации десантников. Они вычислили его по звуку генератора.

Это соседнее здание. Мы по генератору обнаружили, что там находятся наши враги. Решили, что нужно их захватить. Захватили, выбили их оттуда, — сказал военнослужащий.

По словам Маэстро, в момент штурма командного пункта внутри находились двое украинских военнослужащих. Захваченные бойцы рассказали, что командование ушло отсюда еще две недели назад. Их оставили охранять пулеметную точку и шесть кроватей. Российский десантник добавил, что на командном пункте побывала женщина. Вероятно, она работала медиком.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты через дрон передали российским войскам координаты для удара по переброшенным недавно в Купянск военнослужащим 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» ВСУ. Цель была ликвидирована авиационными бомбами. По словам источника, близкого к ситуации, под удар также попали военнослужащие 19-го центра специального назначения.

ВС РФ
ВСУ
Запорожье
военнопленные
