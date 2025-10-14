Получивший контузию боец СВО сжег роту ВСУ

Старший сержант Иван Паньков совершил подвиг во время тяжелых оборонительных боев в районе населенного пункта Долина Смереки, уничтожив до роты военнослужащих ВСУ, несмотря на контузию и поврежденную технику, сообщили в Telegram-канале газеты и ТВ Заиграевского района Бурятии. В материале говорится, что командир машины тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» самостоятельно принял решение атаковать противника.

Согласно информации источника, когда боевая машина подверглась артиллерийскому обстрелу, получив повреждения и возгорание, Паньков организовал тушение пожара и восстановил боеспособность системы. Преодолев зону интенсивного обстрела, он вывел поврежденную машину на огневую позицию и произвел точный залп по укрепленным точкам противника.

В результате атаки были уничтожены два долговременных огневых сооружения, штабной пункт и до роты живой силы противника. Действия старшего сержанта позволили российским подразделениям прорвать оборону и занять стратегически важный рубеж. За проявленные героизм и мужество Паньков представлен к награждению Орденом Мужества.

Ранее участник СВО из Екатеринбурга Денис Михайлов обеспечил продвижение линии фронта на семь километров. Данное событие произошло еще в 2024 году, однако о мужестве российского воина власти рассказали только в текущем году. Михайлов получил ранение, но отказался от эвакуации и продолжил руководить наступательной операцией. За свои действия он был удостоен ордена Мужества, а также медалей «За отвагу», Суворова и Жукова.