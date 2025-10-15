Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 22:44

Раненый при атаке ВСУ житель Брянской области скончался

Богомаз: погиб раненый в результате атаки ВСУ житель села Брахлов под Брянском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате атаки Вооруженных сил Украины на населенный пункт в Брянской области погиб один местный житель. Инцидент произошел в селе Брахлов Климовского района, где украинские беспилотники нанесли удар по гражданской инфраструктуре, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Выражаю искренние соболезнования родным. Семье окажем материальную помощь и необходимую поддержку, — указал он.

По словам губернатора, мужчина был доставлен в медицинское учреждение с серьезными ранениями, полученными в результате атаки FPV-дронов. Медики предприняли все возможные усилия для спасения жизни пострадавшего, однако вернуть его к жизни не смогли.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и экстренные подразделения. Они устанавливают все обстоятельства инцидента.

До этого стало известно, что в Курской области одна женщина погибла и еще один мужчина пострадал в ходе ударов дронов по Беловскому району. Как уточнил губернатор Александр Хинштейн, инциденты произошли в районе сел Белица и Песчаное. По его словам, FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль Lada Granta, в результате чего скончалась жительница Беловского района. После еще одного удара был ранен 49-летний местный житель, он самостоятельно обратился к медикам, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

атаки
ВСУ
Брянская область
погибшие
