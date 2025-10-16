Российский боец рассказал об особом отряде ВСУ в Алексеевке Боец Ниндзя: в штурмовых группах ВСУ в Алексеевке воевали бывшие заключенные

В рядах украинских штурмовых подразделений в зоне специальной военной операции замечены бывшие заключенные, рассказал ТАСС штурмовик с позывным Ниндзя из 36-й отдельной бригады. По его словам, они защищали населенный пункт Алексеевка в Днепропетровской области.

Военнослужащий поделился, что отличить их от прочих солдат позволяли характерные тюремные наколки, которые российские бойцы видели на погибших противниках. Эта информация также получила прямое подтверждение от взятых в плен украинских военнослужащих.

Наши товарищи видели там уже на погибших всякие наколки, как говорится, тюремного значения. Некоторые товарищи брали пленных, которые им говорили, что они пришли из лагерей, — сказал военнослужащий.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие обнаружили подземный туннель длиной около 700 метров, вырытый ВСУ через всю лесополосу на Константиновском направлении в ДНР. Как заявил командир расчета БПЛА Южного военного округа с позывным Дава, находившиеся в туннеле солдаты противника были уничтожены.