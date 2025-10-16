«Окончательный крах»: на Западе оценили положение ВСУ в Донбассе

Украинские силы находятся в критической ситуации в Донецкой Народной Республике, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. Он указал на приближающийся окончательный провал Вооруженных сил Украины в данном регионе.

По мнению эксперта, тактическое превосходство российской армии приводит к созданию многочисленных котлов для ВСУ. Текущая оперативная обстановка свидетельствует о серьезных проблемах украинской стороны.

Мы находимся в той ситуации, когда можем наблюдать окончательный крах украинского сопротивления в Донбассе со всеми вытекающими последствиями в долгосрочной перспективе, — сказал Меркурис.

Аналитик обратил внимание на эффективность действий российских военных. Постоянное давление на украинские формирования и грамотное использование военной стратегии позволяют ВС РФ системно уничтожать живую силу и технику противника.

Ранее Меркурис указал, что Украина может столкнуться с необходимостью эвакуации крупных городов, включая Киев, из-за угрозы российских ударов. По его словам, поставленные ВСУ новейшие системы противовоздушной обороны Patriot оказались неэффективны.