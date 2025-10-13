Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 17:30

Аналитик предупредил Украину о возможной эвакуации городов

Аналитик Меркурис: Украине придется задуматься об эвакуации Киева

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина может столкнуться с необходимостью эвакуации крупных городов, включая Киев, из-за угрозы российских ударов, заявил в эфире своего YouTube-канала британский аналитик Александр Меркурис. По его словам, поставленные ВСУ новейшие системы ПВО Patriot оказались неэффективны.

Ситуация в небе сейчас стала настолько критической для Украины, что они уже не могут скрывать этот факт. <…> Сейчас мы рассматриваем ситуацию, когда Украине, возможно, придется начать, по крайней мере, рассматривать возможность эвакуации крупных городов, Киева и других, — сказал Меркурис.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о перебоях со светом в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях после ударов ВС России. Политик пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.

Генерал-майор авиации и Герой России Сергей Липовой заявил, что масштабное отключение электричества на Украине затронуло бункер Владимира Зеленского. Он также пояснил, что возникшие проблемы повлияют на работу пунктов принятия решений.

Украина
Киев
эвакуации
города
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На военной базе в Каире прогремел взрыв
Забудьте про авокадо-тосты! Вот с чем ели яичницу в СССР по утрам
Журова назвала провокацией переговоры о перемирии за четыре месяца до ОИ
Политолог оценил, когда Украина может получить от США ракеты Tomahawk
Стало известно решение суда по помогавшему ВСУ топ-менеджеру IT-компании
Вучич выступил с заявлением к Сербии после разговора с Россией
Окна и экология: энергосбережение как вклад в будущее
Трамп выразил готовность снять санкции с Ирана при определенных условиях
Пыталась порвать маньяку рот: овчарка спасла школьницу от насильника-убийцы
Генерал-майор назвал выгоду для Трампа при поставке Киеву ракет Tomahawk
Володин объяснил, кого будут бесплатно кормить в Саратовской области
В Тюмени реализуют проект Южного коридора
Ветеран подал иск на 1,5 млрд рублей к Пугачевой
Картаполов посоветовал Трампу почаще звонить Путину
Тимошенко рассказала, когда закончится СВО? Что известно, кто этому мешает
В МИД России отреагировали на обострение у границ Афганистана и Пакистана
Грязные потоки захлестнули Санта-Барбару
Как быстро остановить икоту: проверенные методы
Рыбаки поймали у Курил тунца за 160 млн рублей
На Солнце произошло более десятка мощных вспышек за одни сутки
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.