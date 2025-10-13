Аналитик предупредил Украину о возможной эвакуации городов

Украина может столкнуться с необходимостью эвакуации крупных городов, включая Киев, из-за угрозы российских ударов, заявил в эфире своего YouTube-канала британский аналитик Александр Меркурис. По его словам, поставленные ВСУ новейшие системы ПВО Patriot оказались неэффективны.

Ситуация в небе сейчас стала настолько критической для Украины, что они уже не могут скрывать этот факт. <…> Сейчас мы рассматриваем ситуацию, когда Украине, возможно, придется начать, по крайней мере, рассматривать возможность эвакуации крупных городов, Киева и других, — сказал Меркурис.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о перебоях со светом в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях после ударов ВС России. Политик пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.

Генерал-майор авиации и Герой России Сергей Липовой заявил, что масштабное отключение электричества на Украине затронуло бункер Владимира Зеленского. Он также пояснил, что возникшие проблемы повлияют на работу пунктов принятия решений.