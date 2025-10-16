Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 06:35

Солдат ВСУ на Харьковском направлении поразила опасная эпидемия

ТАСС: эпидемия геморрагической лихорадки накрыла ВСУ на Харьковском направлении

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

В подразделениях Вооруженных сил Украины, дислоцированных на Харьковском направлении, зафиксирована масштабная вспышка геморрагической лихорадки, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Украинское командование не предпринимает мер для эвакуации заболевших военнослужащих с передовой, что ведет к тяжелым последствиям.

Опасное заболевание приобрело среди украинских военных массовый характер, рассказал собеседник агентства. Отмечаются случаи с тяжелым течением болезни, некоторые из которых заканчиваются летальным исходом. При этом руководство подразделений противника демонстрирует полное безразличие к состоянию личного состава.

Командиры подразделений противника на Харьковском направлении даже не пытаются вывести с фронта военнослужащих с геморрагической лихорадкой <...>, на переднем крае у ВСУ болезнь носит массовый характер, – сообщили в силовых структурах.

Геморрагическими лихорадками называют группу острых инфекционных заболеваний. Вирусы вызывают тяжелую интоксикацию и характерный тромбогеморрагический синдром.

Ранее сообщалось, что в рядах украинских штурмовых подразделений в зоне специальной военной операции замечены бывшие заключенные. Как рассказал штурмовик с позывным Ниндзя из 36-й отдельной бригады, они защищали населенный пункт Алексеевка в Днепропетровской области.

