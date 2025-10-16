В зону СВО направилась новая группа бойцов из Чечни Кадыров: из Грозного в зону СВО вылетела новая группа добровольцев

Очередная группа добровольцев пополнила ряды российских военнослужащих в зоне специальной военной операции, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Бойцы отправились к месту выполнения задач специальным бортом из международного аэропорта Грозного, добавил он.

Среди добровольцев — уроженцы не только Чеченской Республики, но и других регионов России. Некоторые из них направились в зону СВО не первый раз.

Каждый из кандидатов на службу <…> прошел ускоренный курс боевой подготовки под руководством лучших инструкторов в мире на базе Российского университета спецназа, — написал Кадыров.

Он уточнил, что Региональный общественный фонд (РОФ) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова предоставил бойцам современную боевую экипировку. РОФ также выделил средства на транспортные расходы, питание и проживание во время подготовки.

Ранее командир отряда специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что в рядах ВСУ почти не осталось иностранных наемников. Почти все они убиты, отметил боевой генерал. Алаудинов добавил, что новые иностранные наемники не торопятся вступать в ряды ВСУ еще и по причине отрицательной репутации украинской армии. Там систематически не выплачивают зарплаты, отметил он, и бесчеловечно относятся к военнослужащим.