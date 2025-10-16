Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 01:28

В зону СВО направилась новая группа бойцов из Чечни

Кадыров: из Грозного в зону СВО вылетела новая группа добровольцев

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Очередная группа добровольцев пополнила ряды российских военнослужащих в зоне специальной военной операции, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Бойцы отправились к месту выполнения задач специальным бортом из международного аэропорта Грозного, добавил он.

Среди добровольцев — уроженцы не только Чеченской Республики, но и других регионов России. Некоторые из них направились в зону СВО не первый раз.

Каждый из кандидатов на службу <…> прошел ускоренный курс боевой подготовки под руководством лучших инструкторов в мире на базе Российского университета спецназа, — написал Кадыров.

Он уточнил, что Региональный общественный фонд (РОФ) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова предоставил бойцам современную боевую экипировку. РОФ также выделил средства на транспортные расходы, питание и проживание во время подготовки.

Ранее командир отряда специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что в рядах ВСУ почти не осталось иностранных наемников. Почти все они убиты, отметил боевой генерал. Алаудинов добавил, что новые иностранные наемники не торопятся вступать в ряды ВСУ еще и по причине отрицательной репутации украинской армии. Там систематически не выплачивают зарплаты, отметил он, и бесчеловечно относятся к военнослужащим.

Рамзан Кадыров
добровольцы
Чечня
спецназ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист раскрыл, в каком случае не нужно платить НДФЛ при продаже машины
«Учите историю»: в Госдуме указали на некомпетентность западных политиков
Экс-депутата Саратовской области осудили за гибель подростка
Трамп обрушил рынок своими заявлениями: кто и сколько на этом заработал
Юрист ответил, чем может обернуться применение звукового сигнала машины
«Окончательный крах»: на Западе оценили положение ВСУ в Донбассе
ДТП с автобусом в Приамурье обернулось гибелью пассажиров
Опасность атаки БПЛА объявлена в одном из регионов России
Фаза Луны сегодня, 16 октября: сидим в одиночестве, сохраняем здоровье
Доходы в РФ, мнение об СВО, конфликт с Пугачевой: как сейчас живет Брыльска
В зону СВО направилась новая группа бойцов из Чечни
Воспитательница наладила работу майнинг-фермы за счет субсидий
Приметы 16 октября: Денис Позимний — день защиты от лихорадок и сглаза
Представителя администрации задержали под Кировом во время преступления
Российский аэропорт попал под временные ограничения
Квартира в Монако, медитации в Перу, связь с Боней: как живет Марат Сафин
Трамп пообещал подумать насчет просьбы Киева об оружии
Село в Сумской области стало «черной дырой» для ВСУ
Гороскоп на 16 октября: Овнам — шопинг, Тельцам — скрытность
Пассажирка самолета из Екатеринбурга начала рожать прямо на борту
Дальше
Самое популярное
Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.