Появилась видеозапись освобождения села Алексеевка в Днепропетровской области Украины военнослужащими российской группировки войск «Восток». По данным Минобороны РФ, в освобождении населенного пункта принимали участие бойцы 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии.

На кадрах видно, как ВС РФ наносят точные удары по укрепленным пунктам ВСУ и бронетехнике. Также на видео бойцы демонстрируют российские флаги. В ведомстве уточнили, что слаженная работа операторов БПЛА и артиллерийских расчетов помогла военнослужащим совершить стремительный рывок и окончательно выбить украинскую армию из Алексеевки.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что после взятия Новопавловки и Алексеевки ВС РФ начнут расширять и углублять плацдарм на территории ВСУ. Новопавловка расположена на южных окраинах Покровска (Красноармейска) и примыкает к микрорайону Солнечный. По мнению журналиста, в скором времени в черте города начнутся тяжелые бои.

До этого стало известно, что в Сумской области была полностью ликвидирована целая рота 71-й отдельной егерской бригады ВСУ. По данным источника, уничтожение воинского подразделения произошло в ходе боев вблизи Алексеевки и Варачино.