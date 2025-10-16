Купянск, Полтавка, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 16 октября

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 16 октября? Что происходит у Алексеевки, Великомихайловки, Дорожного, Дроновки, Иванополья, Купянска, Красного Лимана, Константиновки, Мирнограда, Никаноровки, Новониколаевки, Полтавки, Плещеевки, Покровска, Предтечино, Родинского, Северска, Удачного, Успеновки, Харькова, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком направлении ВС РФ ведут бои за Полтавку и наступают вдоль восточного берега реки Янчур в районе Успеновки. Также войска РФ продвигаются дальше от Алексеевки в направлении Тихого.

«На Покровском направлении продолжается штурм Покровска. Сообщается, что ВС РФ взяли под контроль микрорайоны Шахтерский и Лазурный. ВС РФ наступают в районе Мирнограда. На Добропольском участке идут бои у Шахово. Войска РФ продвигаются от Владимировки и Полтавки. На Константиновском направлении бои у Плещеевки и Иванополья, противник упорно сопротивляется. Напряженная ситуация сохраняется на подступах к Константиновке — в районе Александро-Шультино, Предтечино и Белой Горы. Идут бои севернее Часова Яра — в районе Новомарково. На Краснолиманском направлении ВС РФ штурмуют Дроновку, наступают в Ямполе, продвигаются в районе Выемки и Звановки. Харьковский фронт. На Купянском участке продолжается наступление ВС РФ. Есть продвижение в районе Петропавловки и в самом Купянске», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ ведут бои на левом берегу реки Волчьей и на востоке города при поддержке авиации, артиллерии и расчетов ТОС-1А, сообщает Telegram-канал «Два майора».

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Продолжается штурм Купянска. ВС России действуют в центре города, охватывая с флангов позиции противника в городской застройке. Южнее Покровска (Красноармейска) ВС России развивают успех в Новопавловке. В Покровске продолжается штурм микрорайона Лазурный. На Днепропетровском направлении группировка войск „Восток“ сообщила о взятии Алексеевки. ВС России наносили ракетно-дроновый удар по целям в городе Нежине Черниговской области, Балаклее Харьковской области, Полтаве и Кременчуге, а также в Киевской области. Сообщали более чем о 100 дронах за ночь», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Красноармейском направлении ВС РФ взяли под свой контроль микрорайоны Шахтерский и Лазурный, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Дороги на Гришино и Каменку также под нашим контролем. ВС РФ взяли под контроль Новопавловку. Северское направление. Продолжается штурм Дроновки и моста через Северский Донец. В Ямполе продолжаются бои. Зачищается карман между Переездным и Выемкой. На окраине с юга за Звановку идут тяжелые бои. Купянское направление. ВС РФ продолжают развивать наступление и рушить линию обороны ВСУ. Продвигаемся в Купянске. Благодаря слаженной работе всех войск РФ давим на ВСУ», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

