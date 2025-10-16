Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 октября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 16 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 16 октября

В ночь на 16 октября силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в Чертковском, Каменском, Шолоховском и Верхнедонском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Ночью наши силы ПВО отразили на севере Ростовской области воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Каменском, Шолоховском и Верхнедонском районах. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

По его словам, последствий на земле не зафиксировано.

Также несколько беспилотников были уничтожены дежурными силами ПВО на подлете к Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев в Telegram-канале.

Глава области добавил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Кроме того, в результате атаки Вооруженных сил Украины на населенный пункт в Брянской области погиб один местный житель. Инцидент произошел в селе Брахлов Климовского района, где украинские беспилотники нанесли удар по гражданской инфраструктуре, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Выражаю искренние соболезнования родным. Семье окажем материальную помощь и необходимую поддержку», — указал он.

Губернатор отметил, что мужчину доставили в больницу сразу после атаки. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти его, но не смогли.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 15 октября украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на восемь регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 59 дронов, из которых три — над акваторией Черного моря.

Больше всего беспилотных аппаратов — 17 — было уничтожено над Ростовской областью, 12 — над Волгоградской и 11 — над Белгородской. Система ПВО также подавила четыре воздушные цели над Крымом, девять — над Воронежской областью, по одному — над Брянской, Курской и Орловской.

Женщина погибла, мужчина пострадал в результате ударов украинских дронов по Беловскому району Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн. БПЛА ударили по мирным жителям в районе сел Белица и Песчаное. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По словам губернатора, FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль Lada Granta, в результате чего погибла жительница Беловского района. Кроме того, при ударе беспилотника был ранен 49-летний местный житель. Мужчина самостоятельно обратился к медикам, его жизни ничего не угрожает.

«К огромной скорби, в результате удара погибла женщина 1979 года рождения. Самые искренние соболезнования родным и близким. Это страшное горе», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Бойцы из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ расстреляли трех мирных жителей в селе Низы Сумской области, сообщает KP.RU.

Как установили местные правоохранительные органы, военнослужащие стали приобретать у сельчан самогон. Во время одной из закупок между солдатами и мирными жителями произошел конфликт, в ходе которого первые открыли огонь.

Все подозреваемые в убийстве были задержаны.

