Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 07:30

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 октября

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 16 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 16 октября

В ночь на 16 октября силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в Чертковском, Каменском, Шолоховском и Верхнедонском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Ночью наши силы ПВО отразили на севере Ростовской области воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Каменском, Шолоховском и Верхнедонском районах. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

По его словам, последствий на земле не зафиксировано.

Также несколько беспилотников были уничтожены дежурными силами ПВО на подлете к Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев в Telegram-канале.

Глава области добавил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Кроме того, в результате атаки Вооруженных сил Украины на населенный пункт в Брянской области погиб один местный житель. Инцидент произошел в селе Брахлов Климовского района, где украинские беспилотники нанесли удар по гражданской инфраструктуре, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Выражаю искренние соболезнования родным. Семье окажем материальную помощь и необходимую поддержку», — указал он.

Губернатор отметил, что мужчину доставили в больницу сразу после атаки. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти его, но не смогли.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 15 октября украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на восемь регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 59 дронов, из которых три — над акваторией Черного моря.

Больше всего беспилотных аппаратов — 17 — было уничтожено над Ростовской областью, 12 — над Волгоградской и 11 — над Белгородской. Система ПВО также подавила четыре воздушные цели над Крымом, девять — над Воронежской областью, по одному — над Брянской, Курской и Орловской.

Женщина погибла, мужчина пострадал в результате ударов украинских дронов по Беловскому району Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн. БПЛА ударили по мирным жителям в районе сел Белица и Песчаное. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По словам губернатора, FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль Lada Granta, в результате чего погибла жительница Беловского района. Кроме того, при ударе беспилотника был ранен 49-летний местный житель. Мужчина самостоятельно обратился к медикам, его жизни ничего не угрожает.

«К огромной скорби, в результате удара погибла женщина 1979 года рождения. Самые искренние соболезнования родным и близким. Это страшное горе», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Бойцы из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ расстреляли трех мирных жителей в селе Низы Сумской области, сообщает KP.RU.

Как установили местные правоохранительные органы, военнослужащие стали приобретать у сельчан самогон. Во время одной из закупок между солдатами и мирными жителями произошел конфликт, в ходе которого первые открыли огонь.

Все подозреваемые в убийстве были задержаны.

Читайте также:

Сорвали ночную высадку десанта ВСУ: успехи ВС РФ к утру 16 октября

Тимошенко рассказала, когда закончится СВО? Что известно, кто этому мешает

Важнейшую подстанцию разнесли под Киевом: Украину ждет тотальный блэкаут?

атаки
ВСУ
ПВО
БПЛА
СВО
Россия
регионы
дроны
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как правильно закаляться: полное руководство для начинающих
Стоимость золота обновила исторический рекорд
«Китай отвергает»: Пекин ответил на призыв Трампа по нефти из России
Раскрыта причина пожара под Красноярском, где погибли мать и ее сын
В аэропортах США и Канады внезапно прозвучали аудио с восхвалением ХАМАС
В России хотят расширить список опасных пород собак
Полиция поймала мужчину, который три года питался людьми
В некоторых районах Москвы зафиксировали ночные заморозки
ДТП 2022 года с участием полицейского в Краснодаре признали терактом
Раскрыта баснословная сумма ущерба по делу экс-замглавы минстроя ДНР
40 тысяч на двоих: куда поехать зимой в РФ — самые интересные направления
Черная дыра для ВСУ, эпидемия косит бойцов: новости СВО к утру 16 октября
Два несовершеннолетних в Приморье заразились опасной инфекцией
Совет судей России утвердил отставку Момотова
Власть в Константиновке целиком перешла в руки украинских военных
Следователи разберутся в причинах аварии с участием автобуса в Приамурье
Россияне признались, людей с какой зарплатой они считают бедняками
У пьяных водителей начнут изымать автомобили
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 октября: инфографика
Свыше 50 дронов устроили налет на Россию посреди ночи
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.