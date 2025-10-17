Похищают, пытают, грозят сжечь заживо: ВСУ терроризируют жителей Тернополя

В Тернополе начались массовые задержания военных. По данным полиции, на территории Тернопольской области бойцы ВСУ незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество, в том числе машины. Что происходит с украинскими военными, почему они терроризируют тех, кого должны защищать, решится ли Киев реально наказать их и чем это может грозить режиму Зеленского — в материале NEWS.ru.

Что известно про задержания военных в Тернополе

В Тернопольской области начались масштабные задержания военнослужащих ВСУ. Как сообщила Национальная полиция Украины, под стражей уже находятся семь человек, которые подозреваются в серии тяжких преступлений, включая избиения и похищения.

По данным правоохранительных органов, обвиняемые незаконно лишали граждан свободы, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество. В частности, у 27-летнего жителя Тернополя был изъят автомобиль KIA, который позже обнаружили в Киевской области.

При этом подозреваемые не щадили и собственных боевых товарищей из ВСУ. Так, одного военнослужащего, находившегося на лечении, насильно посадили в микроавтобус и вывезли в неизвестном направлении, где избивали, угрожали оружием и требовали выкуп в размере 50 тыс. гривен.

Но в основном оборотни в погонах ВСУ терроризировали тех, кого призваны были защищать, — мирных граждан Украины. Одного из пострадавших, применив слезоточивый газ, затолкали в автомобиль, вывезли за город, отобрали одежду, облили легковоспламеняющейся жидкостью и заставили бежать перед машиной. После избиения мужчину удерживали в течение трех дней в условиях, которые полиция характеризует как «бесчеловечные».

Почему военнослужащие ВСУ становятся преступниками

Через насильственные преступления вырывается наружу злость тех, кто воевал, по отношению к тем, кто живет в мирных условиях, рассказал NEWS.ru капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.

«Вся эта преступность вылилась по большей части на тех, кто не хочет идти на войну. То есть это то, чего следовало по большому счету ожидать: непонимание в тылу тех, кто зол за понесенные потери, за свои поражения. Особенно это касается Тернополя, Западной Украины, откуда призывалось в ВСУ сравнительно мало людей. Киев берег до поры этот рассадник национализма, а теперь получается злость у украинских военных из серии: „Почему мы воевали, а они нет? Пусть заплатят“» — пояснил Дандыкин.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев сказал NEWS.ru, что так проявляется психологическая «прошивка» военнослужащих ВСУ.

«Это на самом деле такое воспитание. Прежде всего это националистическая прошивка, когда они пренебрежительно относятся к гражданским лицам, даже к собственным, если они не поддерживают национализм. Как бы считают их за второй сорт. Во-вторых, это привычка с прифронтовых территорий, где, как мы знаем, ВСУ занимаются мародерством. Если они привыкли издеваться над мирным населением на наших территориях, в Донбассе, где они контролируют местность, то здесь они действуют уже по привычке», — сказал Перенджиев.

Накажет ли Киев преступников-военных

По мнению Дандыкина, кроме одного-двух совсем показательных случаев, которые будут публично освещены ради успокоения населения, остальных участников преступных групп вместо уголовного наказания просто отправят на фронт.

«Их сейчас, скорее всего, уже повязали и отправят опять туда, где они воевали. Да, там они могут погибнуть, но и варианты выжить и даже заработать себе новый образ положительных ветеранов у них там будут. Сажать-то тех, кого можно использовать на фронте, не будут. Точно», — отметил эксперт.

Чем преступная деятельность военных грозит Киеву

В украинских соцсетях предрекают социальный взрыв и акции гражданского неповиновения из-за вскрывшихся преступлений военных. Однако большинство комментаторов уверены, что масштабных протестов не будет, поскольку украинские спецслужбы их отслеживают и оперативно подавляют в зародыше. А вот месть конкретным персонажам и рост общего негатива по отношению к ВСУ и конфликту с Россией в целом аналитики считают вполне ожидаемыми.

По мнению Перенджиева, киевские власти не способны наказывать тех, на кого делают ставку. «Ничего не будет. Любые акции протеста подавят, потому как вээсушники — „херои“, значит, им разрешено все. Поэтому скажут еще, что молодцы. Что они избивали там каких-нибудь дезертиров, или пацифистов, или вообще каких-нибудь пророссийски настроенных людей. А тех, кто будет выступать против, обвинят в работе на Россию и назовут российскими шпионами», — заключил Перенджиев.

Читайте также:

Сотни тысяч уклонистов: почему жители Западной Украины бегут от мобилизации

Оценены шансы Украины воспользоваться «Золотым куполом» США

Киеву не на что выпускать ракеты, ВПК в агонии: кто украл деньги Запада