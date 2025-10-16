Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 12:02

В России обвинили главаря дронового подразделения ВСУ в терактах

СК предъявил обвинения командиру беспилотных сил ВСУ Мадьяру

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения в организации террористических актов командующему силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберту Бровди, известному под позывным Мадьяр, сообщила пресс-служба ведомства. Аналогичные обвинения предъявлены командиру полка беспилотных систем Дмитрию Бондаровичу.

Вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых в совершении терактов в отношении командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и командующего 14-м отдельным полком беспилотных систем ВСУ Дмитрия Бондаровича, — сказано в сообщении.

В СК уточнили, что основанием для выдвижения обвинений послужили атаки на объекты топливно-энергетического комплекса России. Для этих ударов противник использовал дроны дальнего радиуса действия.

Роберт Бровди присоединился к ВСУ в 2022 году. В мае того же года сформировал собственное подразделение под названием «Птицы Мадьяра».

Ранее российские военные нанесли удар по пункту временного размещения элитного подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» с использованием беспилотного летательного аппарата. На видео попал момент ликвидации украинских военнослужащих. По данным военных корреспондентов, группа операторов беспилотников была уничтожена в населенном пункте Широкое на территории Запорожской области.

