В Сети появились кадры ликвидации бригады ВСУ «Птицы Мадьяра» Российские военные сняли на видео ликвидацию бригады ВСУ «Птицы Мадьяра»

Российские военные нанесли удар с беспилотника по пункту временной дислокации элитной бригады ВСУ «Птицы Мадьяра», сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Канал предоставил кадры ликвидации украинских военных, снятые с высоты.

По информации военкоров, группа операторов украинских дронов была уничтожена в населенном пункте Широкое в Запорожской области. Элитная бригада накануне прибыла туда, чтобы заменить ликвидированных ранее операторов из группы «Ронины». Удар по подразделению ВСУ был нанесен с помощью беспилотника «Ланцет».

Ранее стало известно, что Киев был вынужден вывести с Харьковского направления 114-ю бригаду территориальной обороны Украины из-за конфликта военных с 15-й бригадой оперативного назначения «Кара-Даг». Выяснилось, что бойцы двух подразделений совершали взаимные диверсии.

Украинские солдаты сами передали российским войскам координаты для удара по членам бригады «Кара-Даг» ВСУ. Цель была ликвидирована авиационными бомбами, атаке также подверглись бойцы из 19-го центра специального назначения.