Киев вынужден вывести с харьковского направления 114-ю бригаду территориальной обороны Украины из-за конфликта военных с 15-й бригадой оперативного назначения «Кара-Даг», передает ТАСС со ссылкой в российских силовых структурах. Отмечается, что бойцы двух подразделений совершали взаимные диверсии.

Из-за конфликтов, взаимных диверсий, возросших потерь в рядах 114-й бригады ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии «Кара-Даг», ВСУ начали вывод остатков 114-й бригады, — пояснил источник агентства.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты через дрон передали российским войскам координаты для удара по переброшенным в Купянск военнослужащим бригады «Кара-Даг» ВСУ. Цель была ликвидирована авиационными бомбами. По словам источника, под удар также попали военнослужащие 19-го центра специального назначения.

До этого стало известно, что разведчики группировки «Восток» перехватили радиопереговоры ВСУ об уничтожении дружеским огнем группы пехоты, отказавшейся выполнять приказ командира. Как передает Минобороны РФ, им приказали просочиться в село Александроград на границе ДНР и Днепропетровской области и повесить там украинский флаг