Оценены шансы Украины воспользоваться «Золотым куполом» США

У Украины нет шансов защититься американской системой противоракетной обороны «Золотой купол», выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. Так он прокомментировал сообщения Kyiv Post о том, что украинский президент Владимир Зеленский намерен обсудить с главой США Дональдом Трампом участие Киева в этом проекте.

Я не понимаю, каким образом Украина могла бы попасть в систему этого «купола». Вкладывать деньги? У Украины своих денег нет. Если «Золотой купол» будет реализован, почему он должен накрывать только Украину? Вся Натовская Европа начнет возмущаться: «Почему вы любите Украину, а нас нет?» Это вызовет серьезный разлад внутри Альянса, — сказал Баранец.

Он подчеркнул, что, хотя Украина считает себя членом НАТО и Евросоюза, это лишь «шизофренические бредни» Зеленского и его окружения. И рассчитывать на равные со странами НАТО преференции в новейшем оружии Киев не может, добавил эксперт.

С какой стати Соединенные Штаты должны тратить гигантские суммы из своего бюджета, чтобы «накрыть куполом» какую-то Украину? Думаю, Трампу Украина уже надоела. Он сам не знает, как выбраться из этого «болота», которое обещал осушить еще до своей инаугурации, — указал Баранец.

Ранее в США раскрыли детали создания системы ПРО «Золотой купол». Известно, что она будет иметь четыре эшелона защиты. Один слой будет спутниковым, три других — наземными с 11 батареями малой дальности.