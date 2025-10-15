Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 17:10

Политолог раскрыл сущность украинского национализма

Политолог Олейник назвал ложный патриотизм характерной чертой националистов

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Уклонение от службы и ложный патриотизм — это характерная черта и особая идеология жителей Западной Украины, заявил NEWS.ru политолог, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, именно этим объясняется рекордно высокое число уклонистов и дезертиров среди жителей этой части страны.

В этом и суть националистов: на словах они самые большие патриоты, а к делу приступить с риском для себя ни в коем случае не хотят. Да, действительно, самое большое количество уклонистов и дезертиров как раз из западных областей Украины: там Львовская, Ивано-Франковская, Ровенская, Хмельницкая и так далее. Там, где была основа бандеровщины, — сказал Олейник.

По его словам, взгляды украинских националистов из этой местности настолько эгоистичны, что могут доходить до отрицания государственности даже собственной страны.

Преобладающая идеология там такова, что в спину ударить они всегда готовы, а в открытый бой идти — нет. «Западэнская» бандеровская идеология настолько лжепатриотична, что они ненавидят любое государство, даже то, в котором живут, — сказал Олейник.

Ранее сообщалось, что водитель из города Тернополя переехал двух сотрудников ТЦК, которые хотели проверить у него документы. Их сослуживец пытался прострелить колеса автомобиля мужчины из травматического пистолета, но не смог.

СВО
Украина
Западная Украина
ВСУ
потери ВСУ
мобилизация
