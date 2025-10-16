Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 12:08

Озвучены главные признаки истощения ВСУ на Харьковском направлении

ВГА: украинские войска ощущают дефицит резервов на Харьковском направлении

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украинские вооруженные силы испытывают острый дефицит резервов и демонстрируют признаки истощения на Харьковском направлении, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. По его словам, командование ВСУ вынуждено оперативно перебрасывать подразделения между разными участками фронта и привлекать к обороне недостаточно подготовленные части, передает ТАСС.

Нами фиксируется системный кризис в силах противника. Украинская сторона демонстрирует все признаки истощения. Во-первых, критическая нехватка резервов — командование вооруженных формирований Украины вынуждено перебрасывать подразделения между различными участками фронта по принципу пожаротушения, а также использовать для обороны городов необученные части теробороны, наемников и подразделения силовых структур, — говорится в сообщении.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что в украинских воинских частях на Харьковском направлении зарегистрирована массовая вспышка геморрагической лихорадки. Как сообщают источники, командование ВСУ не организует эвакуацию заболевших военных с передовых позиций, что приводит к серьезным последствиям для их здоровья.

