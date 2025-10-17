Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 02:05

Приметы 17 октября: Ерофеев день — Лешегон и первые признаки зимы

Погода по приметам 17 октября Погода по приметам 17 октября Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В народном календаре 17 октября прозвали Ерофеевым днем — в честь святого Иерофея Афинского. В народе у этого дня был особый смысл. Наши предки верили, что в такую дату леший, хозяин леса, уходит в зимнюю спячку. Перед этим он «бушует» — ломает деревья, пугает путников и прогоняет лесную живность. Вот день и получил название Лешегон.

Приметы о погоде 17 октября: когда ждать холода

  • Если именно 17 октября начался первый снегопад, то ровно через 40 дней наступят холода.

  • Более современная примета гласит: если на улице сегодня отчетливо слышно гудение проводов, то стоит ждать ненастья.

  • Вечерняя заря багряного цвета — предвестник сильного ветра.

  • Если на березах еще осталась листва, то настоящие студеные морозы ожидаются не скоро, только в январе.

Приметы о зверях и птицах на 17 октября

  • Лошадь фыркает — к теплу, всхрапывает — к непогоде.

  • У белки шерсть меняет оттенок — будет морозная зима.

  • Если свинья таскает солому в хлев — к буре.

  • Птицы нахохлились и сидят стайками на ветках — к ухудшению погоды.

Приметы 17 октября Приметы 17 октября Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Чего нельзя делать 17 октября

День был очень опасным из-за активности лешего перед спячкой, поэтому существовали строжайшие запреты.

  • Запрещено ходить в лес, чтобы не встретить разгневанного лешего и не заблудиться.

  • Нельзя играть свадьбы, венчаться и делать предложение — брак будет несчастливым и быстро распадется из-за ссор.

  • Нельзя заниматься тяжелой физической работой (ремонт, перестановка мебели), чтобы не разозлить домового.

  • Нельзя поддаваться на чужие уговоры и лесть — велик риск быть обманутым или сглаженным злым духом, принявшим человеческий облик.

  • Нельзя ссориться и злословить, так как негативное слово вернется обратно к человеку.

  • Нельзя пускать в дом незнакомцев — они могут оказаться нечистой силой.

Что можно делать 17 октября

Обычаи дня были связаны с защитой от всевозможной нечисти. А еще наши предки готовились к холодам.

  • Для защиты от лешего и других злых духов в доме развешивали связки чеснока и лука.

  • Мужчины традиционно готовили крепкую настойку со смешным названием «Ерофеич» на душистых травах (в ее состав входили мята, зверобой), которая считалась лечебной и согревающей.

Настойка из мяты и зверобоя Настойка из мяты и зверобоя Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

  • Хозяева занимались утеплением дома и проветриванием зимней одежды и обуви.

Если все же очень сильно нужно было зайти в лес (например, срочно добыть еще дров), то крестьяне обязательно брали с собой хотя бы самое простое угощение — хлеб с солью — и клали его на пень, чтобы задобрить лешего.

Когда квасить капусту в октябре? Лучшие дни, приметы, рецепты перечислили в нашем тексте.

приметы
обычаи
народные приметы
традиции
суеверия
запреты
погода
прогнозы
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Объявлено имя самого высокооплачиваемого футболиста в мире
В ОП предложили выдворять иностранцев за одно действие
Наземный робот ВСУ пал в районе Красноармейска
Путин высказал Трампу свое мнение о передаче Tomahawk Киеву
Фармаколог ответил, законна ли поштучная продажа таблеток в аптеках
Цена на фьючерс золота обновила исторический максимум
Названа причина особо мощных магнитных бурь в 2025 году
Приметы 17 октября: Ерофеев день — Лешегон и первые признаки зимы
Умер сооснователь и рок-гитарист группы Kiss
Путешествия для гурманов: пять направлений, где кухня — настоящее искусство
Похищают, пытают, грозят сжечь заживо: ВСУ терроризируют жителей Тернополя
Дрон ВСУ убил помогающего белгородцам жителя Москвы
Фаза Луны сегодня, 17 октября: избегаем конфликтов, отменяем рыбалку
В Бразилии задержали студентку, убившую четырех человек за пять месяцев
Путин передал неожиданное послание Мелании Трамп
Россияне впервые в 2025 году вышли в открытый космос
Раскрыты планы по строительству туннеля Путина — Трампа
Аэропорты сразу трех городов России заморозили движение
Отъезд в США, брак с моделью, зарплата $3,7 млн: как живут братья Миранчук
Трамп намекнул, что Украина может остаться без ракет Tomahawk
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.