Приметы 17 октября: Ерофеев день — Лешегон и первые признаки зимы

В народном календаре 17 октября прозвали Ерофеевым днем — в честь святого Иерофея Афинского. В народе у этого дня был особый смысл. Наши предки верили, что в такую дату леший, хозяин леса, уходит в зимнюю спячку. Перед этим он «бушует» — ломает деревья, пугает путников и прогоняет лесную живность. Вот день и получил название Лешегон.

Приметы о погоде 17 октября: когда ждать холода

Если именно 17 октября начался первый снегопад, то ровно через 40 дней наступят холода.

Более современная примета гласит: если на улице сегодня отчетливо слышно гудение проводов, то стоит ждать ненастья.

Вечерняя заря багряного цвета — предвестник сильного ветра.

Если на березах еще осталась листва, то настоящие студеные морозы ожидаются не скоро, только в январе.

Приметы о зверях и птицах на 17 октября

Лошадь фыркает — к теплу, всхрапывает — к непогоде.

У белки шерсть меняет оттенок — будет морозная зима.

Если свинья таскает солому в хлев — к буре.

Птицы нахохлились и сидят стайками на ветках — к ухудшению погоды.

Чего нельзя делать 17 октября

День был очень опасным из-за активности лешего перед спячкой, поэтому существовали строжайшие запреты.

Запрещено ходить в лес, чтобы не встретить разгневанного лешего и не заблудиться.

Нельзя играть свадьбы, венчаться и делать предложение — брак будет несчастливым и быстро распадется из-за ссор.

Нельзя заниматься тяжелой физической работой (ремонт, перестановка мебели), чтобы не разозлить домового.

Нельзя поддаваться на чужие уговоры и лесть — велик риск быть обманутым или сглаженным злым духом, принявшим человеческий облик.

Нельзя ссориться и злословить, так как негативное слово вернется обратно к человеку.

Нельзя пускать в дом незнакомцев — они могут оказаться нечистой силой.

Что можно делать 17 октября

Обычаи дня были связаны с защитой от всевозможной нечисти. А еще наши предки готовились к холодам.

Для защиты от лешего и других злых духов в доме развешивали связки чеснока и лука.

Мужчины традиционно готовили крепкую настойку со смешным названием «Ерофеич» на душистых травах (в ее состав входили мята, зверобой), которая считалась лечебной и согревающей.

Хозяева занимались утеплением дома и проветриванием зимней одежды и обуви.

Если все же очень сильно нужно было зайти в лес (например, срочно добыть еще дров), то крестьяне обязательно брали с собой хотя бы самое простое угощение — хлеб с солью — и клали его на пень, чтобы задобрить лешего.

