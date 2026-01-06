Приметы 6 января — Рождественский сочельник: готовимся к великому празднику

6 января — это Рождественский сочельник, канун великого праздника Рождества Христова. Это день самого строгого поста и благоговейного ожидания. Название «сочельник» происходит от слова «сочиво» — особого блюда из вареной пшеницы с медом. Весь день был пронизан подготовкой к празднику, очищением дома и души. На Руси говорили: «В сочельник солнце — на лето, зима — на мороз».

Приметы о погоде на Рождественский сочельник, 6 января

Погода в этот вечер считалась пророческой для всего будущего сельскохозяйственного года.

Если на небе много звезд — это предвещало богатый урожай ягод и грибов, а также хороший приплод у скота.

Иней на деревьях 6 января — к урожаю хлеба.

Если на сочельник выпал мягкий снег — жди ранней и теплой весны.

Черная тропа (земля не покрыта снегом) — к плохому урожаю гречихи.

Если в этот день тепло — весна будет холодной и затяжной.

Метель в сочельник — к хорошему роению пчел и обилию меда.

Приметы о птицах и зверях 6 января

Сегодня старались хорошенько покормить птиц и животных. Существовало поверье, что в эту ночь скот может разговаривать и благодарить хозяев за доброту.

Главная примета 6 января: первая звезда

Запрещено есть до первой звезды. Это самая известная традиция. Пост соблюдался до момента появления на небе первой вечерней звезды, символизирующей Вифлеемскую звезду. Только после этого семья садилась за стол.

Готовимся к празднику: что можно и нужно делать 6 января

Готовить 12 постных блюд. По числу апостолов на столе должно быть 12 блюд (сочиво, взвар, постные голубцы, рыба, грибы и т. д.).

Мириться и прощать. В сочельник важно попросить прощения у всех, кого обидели, и самим простить старые обиды, чтобы встретить Рождество с чистым сердцем.

Надевать светлую одежду. Встречать праздник в черном или грязном считалось плохой приметой — это могло привлечь печаль в дом.

Зажигать свечи. Считалось, что огонь в окне или на столе привлекает в дом благодать и тепло.

Никаких гаданий! Что нельзя делать 6 января

Убираться в доме после обеда. Все хлопоты по хозяйству нужно было закончить до захода солнца. Вечером полагалось только молиться и готовиться к службе.

Ссориться и сквернословить. Любая агрессия в этот день считалась тяжким грехом, который может испортить весь следующий год.

Заниматься рукоделием. Шить, вязать и ткать в сочельник было запрещено — боялись «зашить» удачу или привлечь болезни глаз.

Отказывать в гостеприимстве. Если к вам в дверь постучались в этот вечер, гостя нужно было обязательно накормить.

Уходить из дома во время ужина. Считалось, что если член семьи покинет стол до окончания трапезы, то в будущем году он может надолго расстаться с родными.

Гадать (до наступления Рождества). Церковь не одобряет гадания, но народные традиции говорят, что в сам сочельник гадать еще рано — время Святок наступает только после Рождества.

