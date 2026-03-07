С весной вас, товарищи: как в СССР отмечали Международный женский день

8 марта в СССР: забытые традиции и подарки на Международный женский день

С весной вас, товарищи: как в СССР отмечали Международный женский день

Мимоза в авоське, концерт по черно-белому телевизору и духи «Красная Москва» на трюмо — именно так выглядело 8 марта с его традициями для миллионов советских семей. За этой уютной картиной скрывается большая история: от уличных забастовок до партийных деклараций о женском счастье. Расскажем, какие подарки на Международный женский день получали наши мамы и бабушки и какие советские открытки и символы 8 марта популярны и в наши дни.

История праздника: от борьбы за права женщин до цветов и сковородок

Идею ежегодного женского дня предложила немецкая социалистка Клара Цеткин в 1910 году на конференции женщин-социалисток в Копенгагене. Главный лозунг был прост: равная оплата труда и право голоса.

Дату 8 марта женщины Европы и России избрали сами — в 1914 году. В России праздник сразу приобрел особый политический вес. 8 марта 1917 года (23 февраля по старому стилю) петроградские работницы вышли на улицы с требованием хлеба — и эти демонстрации стали одним из поводов к Февральской революции (23 февраля (8 марта) — 3 (16) марта 1917 года).

Как менялось название праздника в советский период:

«День работниц» — так праздник назывался в 1920-е годы;

«Международный женский день» — новое название закрепилось позже, в 1930-е;

с 1965 года — нерабочий день по указу Президиума Верховного Совета СССР;

с 1966 года — окончательно превратился в праздник весны, утратив феминистский подтекст.

Примечательно, что против выходного дня выступала сама министр культуры СССР Екатерина Фурцева: по ее логике, раз советские женщины уже равноправны, то и отдельный праздник им не нужен. Однако Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев с ней не согласился.

С весной вас, товарищи: как в СССР отмечали Международный женский день Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Весна, мимоза и партбилет: как праздновали 8 марта в СССР

В первые советские десятилетия 8 марта — это не цветы, а трибуна. День оставался рабочим: на заводах и фабриках собирались митинги, лучших работниц поздравляли грамотами, в газетах публиковали их портреты.

В 1930-е советское государство ликвидировало женотделы — партийные структуры, созданные специально для работы с женщинами. Праздник постепенно терял политическое содержание и наполнялся бытовым смыслом.

К 1960-70-м картина стала привычной:

утренник в детском саду или линейка в школе — мальчики поздравляют девочек,

торжественное собрание на предприятии с концертом художественной самодеятельности,

семейный обед, который чаще всего готовила сама виновница торжества,

праздничный концерт по телевизору с Людмилой Зыкиной, Иофифом Кобзоном, Муслимом Магомаевым,

букет мимозы или тюльпанов.

8 марта в СССР: забытые традиции и подарки на Международный женский день Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Международный женский день в союзе: символы, открытки, лозунги

Советские открытки и символы праздника 8 марта, популярные сегодня до сих пор, менялись вместе с эпохой. В 1920-30-е годы на них изображали работниц у станка, трактористок в поле, женщин с красными знаменами. Лозунги на 8 марта в СССР были под стать образам: «Долой кухонное рабство!», «Слава советским женщинам!» «Работница — строитель социализма!».

К брежневским временам агитация исчезла: открытки наполнились мимозой, тюльпанами, нежной пастелью и каллиграфическим «С 8 Марта!». История праздника в СССР — это и смена этих двух визуальных языков.

Одним из главных детских символов дня стала кукла Лена с Московской фабрики игрушек имени 8 Марта. Ростом 40-50 сантиметров, в скромном платьице и белых носочках, с аккуратной прической — найти такую куклу на 8 марта в «Детском мире» считалось большой удачей.

Интересный факт: традицию дарить мимозу связывают с дефицитом. В начале марта в советских магазинах просто не было других доступных цветов — мимоза расцветала раньше всех и стоила дешево. Случайное обстоятельство превратилось в символ целой эпохи.

С весной вас, товарищи: как в СССР отмечали Международный женский день Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советские подарки мамам, женам и коллегам — что дарили в ту эпоху?

Подарки на Международный женский день в СССР требовали смекалки. Дефицит превращал любой достойный презент в личное достижение дарителя.

Самые желанные подарки на международный женский день у советских граждан:

духи — «Красная Москва» (в основе — дореволюционный «Любимый букет императрицы», 1913 год), польский «Быть может» или недостижимый французский Chanel;

букет мимозы — главный весенний знак внимания, доступный всем;

деликатесы: коробка конфет «Птичье молоко», банка индийского кофе, шампанское «Советское», палка колбасы «Московская»;

капроновые чулки и колготки — дефицитный товар, который ценился очень высоко;

ювелирные украшения — янтарная брошь, серьги или кольцо из советского ювелирторга;

торт «Сказка» — по отношению к средней зарплате недешевый, поэтому его чаще пекли дома;

кукла Лена на 8 марта — пожалуй, главный подарок той эпохи для девочки;

дети мастерили открытки и поделки сами: рисовали, клеили, вырезали — учителя в школах отводили на это отдельные уроки труда.

Торжества повсюду: концерты, застолья, утренники и идеология Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Торжества повсюду: концерты, застолья, утренники и идеология

8 марта в СССР и сопутствующие традиции охватывали все уровни жизни — от детского утренника до партийного доклада.

Сценарий дня выглядел примерно одинаково по всей стране:

детский сад, школа — утренник, стихи, самодельные открытки;

завод, НИИ, больница — собрание, концерт, вручение грамот лучшим работницам;

телевизор — праздничный концерт в прайм-тайм, обязательно с патриотическими и лирическими номерами вперемешку;

дом — застолье, где именинница еще и хозяйничала.

Если углубляться в историю праздника в СССР, то идеология в этот мартовский день присутствовала на каждом уровне. Партийные докладчики зачитывали цифры трудового участия женщин, ссылались на Конституцию и заветы Ленина. Но к 1970-80-м годам эта часть все больше воспринималась как формальность — народ ждал концерта и стола.

Что изменил праздник в Стране советов: ясли, садики, столовые и прачечные

Советское государство юридически закрепило равноправие полов уже в Конституции 1918 года. Это был реальный шаг вперед и, по меркам своего времени, радикальный.

Что государство действительно сделало для женщин, облегчив их жизнь:

открыло тысячи детских садов и яслей, приняв на себя часть заботы о детях,

создало сеть общественных столовых, фабрик-кухонь, прачечных и мастерских,

дало женщинам право на труд, образование и профессии, прежде закрытые,

открыло дорогу в науку, медицину, управление: в СССР были женщины-академики, министры, директора предприятий.

Что изменил праздник в Стране советов: ясли, садики, столовые и прачечные Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости

Случилось ли равноправие на деле? Историки отвечают осторожно. Советская женщина работала на производстве наравне с мужчиной — и одновременно оставалась главным человеком на домашней кухне. 8 марта она принимала поздравления с борьбой против «кухонного рабства», а вечером шла к плите. Двойная нагрузка — явление, которое социологи зафиксировали и описали, но праздник так и не смог изменить.

Почему 8 марта так и не стало по-настоящему международным торжеством? Потому что его главным носителем был именно советский проект. За пределами социалистического блока праздник оставался малозаметным: ООН признала его официально лишь в 1975 году. В большинстве западных стран этот день по сей день проходит без цветов и застолий.

Интересный факт: по данным социологических опросов, лишь 5% россиян связывают 8 марта с темой равноправия и эмансипации. Для остальных это праздник весны, цветов и внимания к близким. Советская политика по превращению политического дня в лирический оказалась, пожалуй, самым долгосрочным результатом всей идеологической работы вокруг этого праздника.

Ранее мы рассказывали про ценность советских "червонцев" сегодня: проверьте антресоли, может, там лежит богатство?