04 февраля 2026 в 15:35

Печенье, вареная сгущенка и грецкие орехи — печь ничего не нужно. Торт «Сказка»: тот самый, из детства, с насыщенным вкусом

Фото: D-NEWS.ru
Беру песочное печенье, банку варёной сгущёнки и горсть грецких орехов — собираю волшебный торт за пять минут. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальный десерт для ностальгического чаепития, который вернёт вкус самого счастливого детства.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, маслянисто-ореховая основа, плотно связанная густой, сладкой карамельной массой с глубоким вкусом топлёного молока.

Для приготовления вам понадобится: 400 г песочного печенья, 1 банка варёной сгущёнки (380-400 г), 150 г грецких орехов, 100 г сливочного масла. Печенье поломайте руками на некрупные кусочки. Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и крупно порубите. В глубокой миске смешайте печенье, орехи и варёную сгущёнку. Масса должна стать однородной и пластичной. Размягчённое сливочное масло размажьте по стенкам и дну формы для торта. Выложите полученную массу в форму, хорошо утрамбуйте и разровняйте. Уберите в холодильник минимум на 6-8 часов, а лучше на ночь. Перед подачей аккуратно переверните торт на блюдо.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

