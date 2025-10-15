Ученые обнаружили неожиданное свойство мятных леденцов

Британские исследователи выявили положительное влияние мятных леденцов на самочувствие людей, заболевших простудой, говорится в научной статье World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. По данным ученых из Кардиффского университета, этот простой продукт способствует улучшению настроения и повышению концентрации внимания во время заболевания.

В эксперименте, который продолжался 10 недель, принял участие 81 студент. Некоторые из них в период наблюдения перенесли легкие формы ОРВИ. Добровольцев, у которых проявились симптомы заболевания, разделили на три контрольные группы для сравнения эффективности разных подходов.

Первая группа употребляла мятные леденцы, вторая — обычную карамель без ментола, а рацион третьей группы оставался неизменным. Специальные тесты продемонстрировали, что у пациентов, принимавших мятные пастилки, показатели бодрости и скорости реакций практически возвращались к нормальным значениям.

Как пояснил руководитель работы профессор Энди Смит, такой эффект объясняется воздействием ментола и ароматических соединений на определенные зоны головного мозга. Эти вещества стимулируют участки, ответственные за состояние бодрствования, и одновременно снижают субъективное восприятие усталости.

Ранее главный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников заявил, что грипп может начаться с легкой слабости, першения в горле или насморка. По его словам, заболеть можно после контакта с носителем вируса, поскольку он передается воздушно-капельным путем.