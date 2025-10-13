Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 18:15

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осень — пра­виль­ное вре­мя для за­готовок, и квашеная капуста — один из главных фаворитов зимнего стола. Но дело не только в технологии: по народным повер­ьям и лунному календарю некоторые дни подойдут лучше других. Если вы хотите, чтобы ваша домашняя квашеная капуста получилась сочной и хрустящей, прислушайтесь к мудрости предков и звезд.

Лунный календарь на октябрь 2025: какие дни подходят для квашения

С давних пор замечено: спутник Земли влияет не только на приливы и отливы, но и на результат консервации. Для домашней квашеной капусты крайне важна растущая Луна, утверждают астрологи. Считается, что именно в этот период процессы брожения протекают наиболее активно и правильно. Заготовка получается плотной, хрустящей, а главное — долго хранится.

  • 23, 27, 28, 30 октября — лучшие «мужские» дни (то есть дни с названиями в мужском роде), в которые к тому же спутник Земли растет.

  • Другие благоприятные дни, по мнению астрологов: 13–14, 19–20, 22–23, 27–28. Капуста выйдет не такой потрясающей, как в дни, перечисленные выше, но все равно получится отличной.

  • Важно: избегать квашения в новолуние, 21 октября — считается, что заготовленная в этот день капуста получится мягче или кислее, чем надо.

Когда квасить капусту по приметам

  • Говорят, что капуста «впитывает» настроение хозяйки. Если она злая или уставшая — заготовка это «почувствует» и получится не такой вкусной. Потому перед готовкой надлежит успокоиться, выпить чай и вспомнить что-то смешное.

  • Предки советовали квасить в понедельник, вторник или четверг — так якобы «мужская энергия» помогает закваске. Среда, пятница и суббота считались менее удачными.

  • В народных текстах упоминается, что в капусту клали ветку осины или кусок дерева. Так она точно не выйдет слишком кислой, считали наши предки.

Когда квасить капусту в октябре по приметам Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

  • Предки верили: в критические дни женщинам лучше не квасить капусту. Якобы тогда она может испортиться.

  • В некоторых регионах существовало поверье, что шинковать овощ для засолки должен исключительно мужчина. Так она якобы будет лучше хрустеть.

  • В старину солили капусту не только для еды, но и как «лекарство»: считалось, что зимой она помогает избежать болезней.

Почему народные приметы о квашеной капусте продолжают жить

  • Поверья могут служить «подсказкой» для тех, кто хочет соблюдать дисциплину — выбрать день, подготовиться заранее.

  • Даже если приметы не научны, они помогают соблюдать ритмы — не квасить «на бегу», а специально выделить время.

  • Часто за поверьями стоит практический опыт: например, в новолуние ночи темнее, влажность выше — и овощи могут вести себя иначе.

Простой рецепт хрустящей квашеной капусты

Чтобы избежать всех капустных проклятий и получить вкусную квашеную капусту, придерживайтесь простого и проверенного рецепта.

Какую капусту квасят? Выбирайте средне- или позднеспелые сорта. Кочаны должны быть плотными, белоснежными и без признаков порчи. Придерживайтесь определенных параметров.

  • Температура ферментации: оптимально 18–22 °С.

  • Следите за солью: если пересолить — получите жесткую капусту; недосол — может дрябнуть.

Когда квасить капусту в октябре 2025 года: лучшие рецепты Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

  • Обязательно утрамбовывать так, чтобы овощи были покрыты соком — без контакта с воздухом.

  • Вкладывайте в банку листья капусты сверху — как «рукав», который защитит основную массу от плесени.

Классика осени — квашеная капуста с морковью. Для заготовки берут около 3 кг плотной белокочанной капусты и 2–3 моркови. Капусту шинкуют тонкой соломкой, морковь натирают на крупной терке. Все складывают в большую миску, добавляют 2 столовые ложки соли и при желании немного сахара — примерно ложку, чтобы вкус получился мягче. Овощи тщательно перетирают руками, пока не появится сок, затем перекладывают в чистую банку или эмалированную кастрюлю, плотно утрамбовывая. Добавляют лавровый лист и несколько горошин перца, при необходимости доливают немного холодного рассола (1 ст. л. соли на литр воды).

Емкость прикрывают, но не герметично, и оставляют в тепле на 3–5 дней. Каждый день капусту протыкают деревянной палочкой, чтобы выпустить лишний газ. Когда вкус станет приятным, с легкой кислинкой, емкость переносят в холод — в погреб или холодильник. Через несколько дней капуста достигает идеального состояния: хрустящая, ароматная, с золотистыми морковными вкраплениями.

  • Калорийность — около 25 ккал на 100 г; время приготовления (включая брожение) — 3–5 дней.

Вот и все! Идеальная домашняя квашеная капуста готова. Теперь вы знаете все о лунных ритмах и народных приметах. Желаем, чтобы ваши зимние заготовки были самыми хрустящими!

Посмотрите подборку из 8 рецептов квашеной капусты у нас на сайте.

