Маринованная капуста быстрого приготовления: готова уже через сутки!

Эта капуста — настоящий спасательный круг для тех, кто любит домашние соленья, но не хочет ждать неделями. Получается хрустящей, в меру острой и ароматной — идеальное дополнение к мясным блюдам, картошке или просто к черному хлебу.

Для основы понадобится примерно 1 кг белокочанной капусты, 1 большая морковка и 3–4 дольки чеснока. Капусту мелко нашинкуйте, морковь натрите, чеснок нарежьте пластинками. Все хорошенько перемешайте в глубокой емкости и чуть-чуть помните руками, чтобы овощи пустили сок.

Теперь приготовьте маринад: в 500 мл воды добавьте 2 ст. л. сахарного песка, 1 ст. л. соли, 100 мл 9%-го уксуса и 50 мл подсолнечного масла. Поставьте на плиту и доведите до кипения. Залейте горячим маринадом капусту, перемешайте и утрамбуйте в банку или контейнер. Оставьте при комнатной температуре на 10–12 часов, затем уберите в холодильник.

Через сутки можно пробовать — капуста получается упругой, яркой и с приятной кислинкой.

Совет: если любите острые закуски, добавьте в маринад кусочек чили или пару горошин черного перца — вкус станет выразительнее.

Вот любопытная информация о пищевой ценности: 100 г маринованной капусты содержат около 30 ккал; время приготовления — 25 минут, настаивание — 12 часов.

