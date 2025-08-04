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04 августа 2025 в 13:14

В Госдуме оценили идею переводить россиянок на удаленку в критические дни

Депутат Бессараб: женщинам придется доказывать наличие менструации для удаленки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идея перевода россиянок на удаленный формат работы во время критических дней вынудит женщин доказывать наличие менструации, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, сотрудницам придется предоставлять справки от врача, в том числе работодателю-мужчине.

Я не думаю, что [инициатива об удаленке во время менструации] будет работать. Во-первых, у нас российский менталитет. Вы сами представляете себе ситуацию. Каким образом россиянкам доказывать, что те самые критические дни наступили? Только через справку от соответствующего врача. Вряд ли россиянка пойдет к работодателю-мужчине показывать справку о том, что у нее наступили критические дни, — сказала Бессараб.

Кроме того, отметила депутат, не все сотрудники могут работать удаленно, так как дистанционный формат не предполагает работу с выделенными каналами связи и персональными данными. Она уточнила, что не каждой женщине необходимо оставаться дома во время менструации, так как не у всех проявляется болевой синдром.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что работодателям следует переводить сотрудников на удаленный режим работы из-за сильных ливней. По его словам, в таких условиях требовать присутствия работников в офисе не только неразумно, но и безответственно.

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