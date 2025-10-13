Вкуснее мяса. Обалденные котлеты из капусты с яйцом — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Кто сказал, что котлеты обязательно должны быть мясными? Эти капустные котлеты доказывают, что овощи могут быть не менее вкусными и сытными! Они получаются такими нежными внутри и с такой аппетитной хрустящей корочкой снаружи, что могут запросто составить конкуренцию традиционным мясным блюдам. Это идеальный вариант для постного меню, вегетарианского питания или просто когда хочется разнообразить привычный рацион чем-то легким и полезным. Аромат жареной капусты с зеленью и специями сводит с ума еще на этапе приготовления, а нежная текстура готовых котлет заставляет забыть, что в них совсем нет мяса.

Для приготовления вам понадобится: половинка небольшого кочана капусты, 2 яйца, 3 столовые ложки муки, 1 небольшая луковица, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, соль, перец и растительное масло для жарки. Капусту мелко нашинкуйте, посолите и помните руками, чтобы она пустила сок. Лук и чеснок мелко нарежьте, зелень порубите. Смешайте капусту с яйцами, мукой, луком, чесноком и зеленью. Посолите, поперчите по вкусу — тесто должно быть достаточно густым, чтобы держать форму. Разогрейте на сковороде масло. Мокрыми руками формируйте котлеты и обжаривайте их на среднем огне с двух сторон до красивой золотистой корочки под крышкой. Чтобы котлеты точно пропеклись внутри, после обжарки можно потушить их под крышкой на маленьком огне 5-7 минут или довести до готовности в духовке. Подавайте со сметаной или вашим любимым соусом. Эти котлеты хороши и горячими, и холодными, а на следующий день становятся еще вкуснее!

