13 октября 2025 в 18:00

Срочно бросайте покупать куриные голени и крылья: вот почему это пустая трата денег

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Срочно бросайте покупать куриные голени и крылья и платить за кости и кожу! Рассказываем про переплату, о которой многие не задумываются. Многие хозяйки привыкли брать эти части — удобно, уже расфасовано, быстро готовится. Но если разобраться, именно эти части курицы оказываются самыми невыгодными.

Во-первых, в них минимум мяса и максимум костей. При готовке из килограмма крыльев остается едва ли 400 граммов съедобного продукта — остальное кости и кожа. В голенях ситуация чуть лучше, но всё равно значительная часть уходит в отходы.

Во-вторых, при жарке или запекании мясо теряет до 30% веса за счёт влаги. В итоге за килограмм крыльев по цене около 340–350 рублей вы фактически получаете мясо по цене более 500 рублей за килограмм. А это уже уровень свинины или недорогой говядины.

Для сравнения: цельная тушка курицы стоит примерно 180–260 рублей за килограмм, при этом даёт гораздо больше пользы. Из неё можно сварить бульон, отделить филе, приготовить суп, паштет или жаркое. Всё используется без остатка — и вкусно, и экономно.

Таким образом, выгоднее один раз купить целую курицу, чем переплачивать за голени и крылья, где вы в основном платите за кости и воду. Это не только рациональнее, но и позволяет готовить больше блюд из одного продукта.

Ранее мы делились рецептом курицы в соусе терияки к рису. Сочная альтернатива пресной грудке.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
