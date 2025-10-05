Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 16:30

Курица в соусе терияки к рису: сочная альтернатива пресной грудке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Курица в соусе терияки к рису: сочная альтернатива пресной грудке. Забудьте о сухой курице! Этот рецепт превратит филе в нежное, сочное блюдо с идеальным балансом сладковато-пряного соуса. Аппетитная корочка и насыщенный вкус покорят с первой пробы.

Ингредиенты

  • Филе куриное — 500 г
  • Соус соевый — 50 мл
  • Паста томатная — 50 г
  • Мёд жидкий — 1 ст. л.
  • Мука пшеничная — 2 ст. л.
  • Кунжут — 1 ст. л.
  • Чеснок сушёный — 1 ч. л.
  • Имбирь молотый — 1/2 ч. л.
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Перец чёрный — по вкусу

Приготовление

  1. Курицу нарежьте кубиками 3×3 см. Посыпьте мукой, специями, перемешайте. Выложите на противень с пергаментом, сбрызните маслом. Запекайте 20 минут при 200 °C. Для соуса смешайте соевый соус, томатную пасту, мёд, имбирь и чеснок.
  2. Прогрейте на сковороде 2–3 минуты. Обваляйте курицу в соусе, посыпьте кунжутом. Подавайте с рисом или овощами.

Совет: для пикантности добавьте в соус 1 ч. л. кунжутного масла и щепотку острого перца.

Ранее мы готовили куриные ножки в мешочках из фольги. Простое блюдо с картошкой.

