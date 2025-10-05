Курица в соусе терияки к рису: сочная альтернатива пресной грудке. Забудьте о сухой курице! Этот рецепт превратит филе в нежное, сочное блюдо с идеальным балансом сладковато-пряного соуса. Аппетитная корочка и насыщенный вкус покорят с первой пробы.
Ингредиенты
- Филе куриное — 500 г
- Соус соевый — 50 мл
- Паста томатная — 50 г
- Мёд жидкий — 1 ст. л.
- Мука пшеничная — 2 ст. л.
- Кунжут — 1 ст. л.
- Чеснок сушёный — 1 ч. л.
- Имбирь молотый — 1/2 ч. л.
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Перец чёрный — по вкусу
Приготовление
- Курицу нарежьте кубиками 3×3 см. Посыпьте мукой, специями, перемешайте. Выложите на противень с пергаментом, сбрызните маслом. Запекайте 20 минут при 200 °C. Для соуса смешайте соевый соус, томатную пасту, мёд, имбирь и чеснок.
- Прогрейте на сковороде 2–3 минуты. Обваляйте курицу в соусе, посыпьте кунжутом. Подавайте с рисом или овощами.
Совет: для пикантности добавьте в соус 1 ч. л. кунжутного масла и щепотку острого перца.
