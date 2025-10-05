Курица в соусе терияки к рису: сочная альтернатива пресной грудке

Курица в соусе терияки к рису: сочная альтернатива пресной грудке

Курица в соусе терияки к рису: сочная альтернатива пресной грудке. Забудьте о сухой курице! Этот рецепт превратит филе в нежное, сочное блюдо с идеальным балансом сладковато-пряного соуса. Аппетитная корочка и насыщенный вкус покорят с первой пробы.

Ингредиенты

Филе куриное — 500 г

Соус соевый — 50 мл

Паста томатная — 50 г

Мёд жидкий — 1 ст. л.

Мука пшеничная — 2 ст. л.

Кунжут — 1 ст. л.

Чеснок сушёный — 1 ч. л.

Имбирь молотый — 1/2 ч. л.

Масло растительное — 1 ст. л.

Перец чёрный — по вкусу

Приготовление

Курицу нарежьте кубиками 3×3 см. Посыпьте мукой, специями, перемешайте. Выложите на противень с пергаментом, сбрызните маслом. Запекайте 20 минут при 200 °C. Для соуса смешайте соевый соус, томатную пасту, мёд, имбирь и чеснок. Прогрейте на сковороде 2–3 минуты. Обваляйте курицу в соусе, посыпьте кунжутом. Подавайте с рисом или овощами.

Совет: для пикантности добавьте в соус 1 ч. л. кунжутного масла и щепотку острого перца.

Ранее мы готовили куриные ножки в мешочках из фольги. Простое блюдо с картошкой.