Куриные ножки в мешочках из фольги: простое блюдо с картошкой! Нежные куриные ножки, запечённые с ароматными овощами в собственном соку, — это блюдо, которое наполнит дом уютом и аппетитными запахами. Фольга сохраняет всю сочность мяса и создаёт идеальный гарнир в одном пакете!

Ингредиенты

Ножки куриные — 7 шт.

Картофель — 4 шт. (средние)

Перец болгарский — 2 шт.

Морковь — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Масло сливочное — 50 г

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль — 1 ст. л.

Перец чёрный — 1 ч. л.

Паприка копчёная — 1 ч. л.

Чеснок сушёный — 1 ч. л.

Прованские травы — 1 ч. л.

Приготовление

Овощи очистите и нарежьте: картофель — дольками, морковь — кружочками, перец — полосками, лук — полукольцами. Куриные ножки промойте, обсушите. Смешайте соль, специи и растительное масло, натрите этой смесью ножки. На листы фольги выложите овощи, сверху разместите ножки, добавьте по кусочку сливочного масла. Плотно заверните. Запекайте при 200 °C 50–60 минут. За 10 минут до готовности раскройте фольгу для румяной корочки.

Совет: для пикантности добавьте к овощам веточку розмарина.

