03 октября 2025 в 14:30

Куриные ножки в мешочках из фольги: простое блюдо с картошкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные ножки в мешочках из фольги: простое блюдо с картошкой! Нежные куриные ножки, запечённые с ароматными овощами в собственном соку, — это блюдо, которое наполнит дом уютом и аппетитными запахами. Фольга сохраняет всю сочность мяса и создаёт идеальный гарнир в одном пакете!

Ингредиенты

  • Ножки куриные — 7 шт.
  • Картофель — 4 шт. (средние)
  • Перец болгарский — 2 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Масло сливочное — 50 г
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ст. л.
  • Перец чёрный — 1 ч. л.
  • Паприка копчёная — 1 ч. л.
  • Чеснок сушёный — 1 ч. л.
  • Прованские травы — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Овощи очистите и нарежьте: картофель — дольками, морковь — кружочками, перец — полосками, лук — полукольцами. Куриные ножки промойте, обсушите. Смешайте соль, специи и растительное масло, натрите этой смесью ножки.
  2. На листы фольги выложите овощи, сверху разместите ножки, добавьте по кусочку сливочного масла. Плотно заверните. Запекайте при 200 °C 50–60 минут. За 10 минут до готовности раскройте фольгу для румяной корочки.

Совет: для пикантности добавьте к овощам веточку розмарина.

Ранее мы готовили куриные ножки в духовке в вау-маринаде! Беспроигрышный вариант ужина.

