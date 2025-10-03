Куриные ножки в мешочках из фольги: простое блюдо с картошкой! Нежные куриные ножки, запечённые с ароматными овощами в собственном соку, — это блюдо, которое наполнит дом уютом и аппетитными запахами. Фольга сохраняет всю сочность мяса и создаёт идеальный гарнир в одном пакете!
Ингредиенты
- Ножки куриные — 7 шт.
- Картофель — 4 шт. (средние)
- Перец болгарский — 2 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Масло сливочное — 50 г
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соль — 1 ст. л.
- Перец чёрный — 1 ч. л.
- Паприка копчёная — 1 ч. л.
- Чеснок сушёный — 1 ч. л.
- Прованские травы — 1 ч. л.
Приготовление
- Овощи очистите и нарежьте: картофель — дольками, морковь — кружочками, перец — полосками, лук — полукольцами. Куриные ножки промойте, обсушите. Смешайте соль, специи и растительное масло, натрите этой смесью ножки.
- На листы фольги выложите овощи, сверху разместите ножки, добавьте по кусочку сливочного масла. Плотно заверните. Запекайте при 200 °C 50–60 минут. За 10 минут до готовности раскройте фольгу для румяной корочки.
Совет: для пикантности добавьте к овощам веточку розмарина.
