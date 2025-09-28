Куриные ножки в духовке в вау-маринаде! Беспроигрышный вариант ужина. Ароматное, сочное мясо с легким дымчатым оттенком и аппетитной корочкой понравится всей семье. Этот простой рецепт требует минимум хлопот, но гарантирует максимум вкуса, превращая обычный обед в маленький праздник.
Ингредиенты
- Куриные ножки — 500 г
- Соль — 1/2 ч. л.
- Перец — 1/2 ч. л.
- Копченая паприка — 1 ч. л.
- Кетчуп — 3 ст. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Сливочное масло — немного (растопленное)
Приготовление
- Для начала приготовьте маринад: в миске нужно смешать соль, перец, копченую паприку, кетчуп, растопленное сливочное масло и измельченный чеснок. Тщательно обмажьте куриные ножки полученной ароматной смесью и оставьте их мариноваться минимум на 30 минут.
- После этого выложите ножки в форму для запекания и отправьте в разогретую до 180°C духовку примерно на 30–40 минут, пока не образуется румяная корочка, а мясо не будет полностью готово. Приятного аппетита!
