Вкусная запеканка из курицы, картошки и грибов: готовьте сразу двойную порцию! Сочетание нежного филе, шампиньонов и сырной корочки покорит всех домочадцев. Готовится блюдо из самых простых продуктов, а в результате получается очень вкусно.
Ингредиенты
- Филе куриное — 1 кг
- Шампиньоны — 300 г
- Картофель отварной — 1 кг
- Яйца — 7 шт.
- Молоко — 1 л
- Сыр твердый — 150 г
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Травы прованские — 1 ч. л.
- Масло растительное — для смазывания
Приготовление
- Куриное филе нарежьте кубиками, посолите, поперчите, добавьте прованские травы. Шампиньоны нарежьте пластинами. Картофель очистите и нарежьте кружочками. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слоями картофель, курицу, грибы.
- Повторите слои. Взбейте яйца с молоком и щепоткой соли, залейте запеканку. Посыпьте тертым сыром. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки. Подавайте горячей, украсив свежей зеленью.
