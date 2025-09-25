Вкусная запеканка из курицы, картошки и грибов: готовьте сразу двойную порцию

Вкусная запеканка из курицы, картошки и грибов: готовьте сразу двойную порцию! Сочетание нежного филе, шампиньонов и сырной корочки покорит всех домочадцев. Готовится блюдо из самых простых продуктов, а в результате получается очень вкусно.

Ингредиенты

Филе куриное — 1 кг

Шампиньоны — 300 г

Картофель отварной — 1 кг

Яйца — 7 шт.

Молоко — 1 л

Сыр твердый — 150 г

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Травы прованские — 1 ч. л.

Масло растительное — для смазывания

Приготовление

Куриное филе нарежьте кубиками, посолите, поперчите, добавьте прованские травы. Шампиньоны нарежьте пластинами. Картофель очистите и нарежьте кружочками. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слоями картофель, курицу, грибы. Повторите слои. Взбейте яйца с молоком и щепоткой соли, залейте запеканку. Посыпьте тертым сыром. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки. Подавайте горячей, украсив свежей зеленью.

