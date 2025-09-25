Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 16:00

Вкусная запеканка из курицы, картошки и грибов: готовьте сразу двойную порцию

Вкусная запеканка из курицы, картошки и грибов: готовьте сразу двойную порцию! Сочетание нежного филе, шампиньонов и сырной корочки покорит всех домочадцев. Готовится блюдо из самых простых продуктов, а в результате получается очень вкусно.

Ингредиенты

  • Филе куриное — 1 кг
  • Шампиньоны — 300 г
  • Картофель отварной — 1 кг
  • Яйца — 7 шт.
  • Молоко — 1 л
  • Сыр твердый — 150 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Травы прованские — 1 ч. л.
  • Масло растительное — для смазывания

Приготовление

  1. Куриное филе нарежьте кубиками, посолите, поперчите, добавьте прованские травы. Шампиньоны нарежьте пластинами. Картофель очистите и нарежьте кружочками. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слоями картофель, курицу, грибы.
  2. Повторите слои. Взбейте яйца с молоком и щепоткой соли, залейте запеканку. Посыпьте тертым сыром. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки. Подавайте горячей, украсив свежей зеленью.

Ранее мы готовили курицу в винном соусе. Деликатес из простых продуктов — таких сочных грудок вы не ели.

