20 сентября 2025 в 15:00

Курица в винном соусе — деликатес из простых продуктов: таких сочных грудок вы не ели

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Курица в винном соусе — деликатес из простых продуктов: таких сочных грудок вы не ели. Это блюдо — воплощение итальянской кухни: нежная курица в сливочно-винном соусе с грибами и ароматом розмарина. Идеально для романтического ужина или праздничного стола. Подавайте с пастой или картофельным пюре!

Ингредиенты

  • Куриные грудки без кожи — 4 шт.
  • Шампиньоны — 280 г
  • Вино белое — 120 мл
  • Бульон куриный — 360 мл
  • Сливки 20% — 120 мл
  • Лук репчатый — 1/2 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Розмарин свежий — 1 ч. л.
  • Мука — 75 г + 1 ст. л.
  • Масло оливковое — 2 ст. л.
  • Масло сливочное — 2 ст. л.
  • Соль, перец, чесночный порошок — по вкусу
  • Петрушка свежая — для подачи

Приготовление

  1. Куриные грудки приправьте солью, перцем и чесночным порошком, обваляйте в муке (75 г). Обжарьте на оливковом масле до золотистой корочки (4–5 минут с каждой стороны). Отложите под фольгой. В той же сковороде растопите сливочное масло, обжарьте грибы до румяности (7–8 минут).
  2. Добавьте лук, чеснок и розмарин, готовьте 3–4 минуты. Всыпьте 1 ст. л. муки, перемешайте. Влейте вино, готовьте 1–2 минуты, пока жидкость не уменьшится вдвое. Добавьте бульон и сливки, доведите до густоты. Верните курицу в соус, прогрейте 2–3 минуты. Подавайте с рисом, посыпав петрушкой. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили хрустящие куриные стрипсы. Простое блюдо, от которого в восторге дети и взрослые.

курица
вино
мясо
простой рецепт
ужины
Ольга Шмырева
О. Шмырева
