Курица в винном соусе — деликатес из простых продуктов: таких сочных грудок вы не ели. Это блюдо — воплощение итальянской кухни: нежная курица в сливочно-винном соусе с грибами и ароматом розмарина. Идеально для романтического ужина или праздничного стола. Подавайте с пастой или картофельным пюре!

Ингредиенты

Куриные грудки без кожи — 4 шт.

Шампиньоны — 280 г

Вино белое — 120 мл

Бульон куриный — 360 мл

Сливки 20% — 120 мл

Лук репчатый — 1/2 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Розмарин свежий — 1 ч. л.

Мука — 75 г + 1 ст. л.

Масло оливковое — 2 ст. л.

Масло сливочное — 2 ст. л.

Соль, перец, чесночный порошок — по вкусу

Петрушка свежая — для подачи

Приготовление

Куриные грудки приправьте солью, перцем и чесночным порошком, обваляйте в муке (75 г). Обжарьте на оливковом масле до золотистой корочки (4–5 минут с каждой стороны). Отложите под фольгой. В той же сковороде растопите сливочное масло, обжарьте грибы до румяности (7–8 минут). Добавьте лук, чеснок и розмарин, готовьте 3–4 минуты. Всыпьте 1 ст. л. муки, перемешайте. Влейте вино, готовьте 1–2 минуты, пока жидкость не уменьшится вдвое. Добавьте бульон и сливки, доведите до густоты. Верните курицу в соус, прогрейте 2–3 минуты. Подавайте с рисом, посыпав петрушкой. Приятного аппетита!

