Этот луковый маринад превращает курочку в шедевр: простой рецепт с картошкой в духовке. Точно захотите такое на Новый год. Готовится просто, а результат всегда восхищает — сочная курочка с хрустящей корочкой и ароматный картофель, пропитанный соками. Идеально подходит, когда нужно накормить много людей без лишних хлопот!

Берем: куриные бедра или голени — 1,5 кг, картофель — 1,5 кг.

Для маринада: лук репчатый — 2 шт. (натереть на мелкой терке), майонез — 150 г, паприка — 1 ст. л., перец черный молотый — 0,5 ст. л., горчица — 1 ст. л.

Для чесночного масла: масло растительное — 2-3 ст. л., чеснок — 4 зубчика (пропустить через пресс).

Курицу мариную в луково-майонезной смеси с паприкой и горчицей — это гарантирует сочность и румяную корочку. Картофель нарезаю крупными дольками и поливаю ароматным чесночным маслом. Выкладываю все на противень в один слой и запекаю при 180 °C около 1,5 часа. За это время курочка покрывается аппетитной корочкой, а картофель пропитывается куриными соками и становится невероятно вкусным!

Секрет: за 15 минут до готовности можно посыпать блюдо тертым сыром — получится еще более праздничный вариант. Подавайте сразу с солеными огурчиками и свежими овощами — это беспроигрышное сочетание!

