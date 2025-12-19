Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 16:12

Путин призвал добиваться того, чтобы российские школьники «включали мозги»

Путин: образование нужно выстраивать так, чтобы школьники включали мозги

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Перед российскими школьниками необходимо ставить такие задачи, чтобы у них была возможность «включать мозги», заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. По его словам, в условиях развития искусственного интеллекта важно выстраивать образовательный процесс таким образом, чтобы ключевые навыки формировались и отрабатывались непосредственно в учебных аудиториях.

Нужно так выстраивать образовательный процесс, чтобы основные вещи решались и отрабатывались в учебных аудиториях. <...> Чтобы была необходимость включать мозги, думать, работать, — подчеркнул глава государства.

По его мнению, развитие технологий не должно привести к расколу в обществе. Нельзя допустить, чтобы одни люди остались мыслящими, а другие пошли по простому пути: стали «нажимать правильные кнопки», но при этом интеллектуально деградировать, резюмировал президент.

Ранее Путин сообщил, что в России не планируется вводить обязательное распределение выпускников медицинских вузов в определенные города. Он отметил, что ключевым требованием станет обязательная отработка по полученной специальности.

Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным проходят в совмещенном виде уже в третий раз. Впервые такой вариант опробовали в 2020 году, когда провести мероприятия по отдельности помешала пандемия. В этом году, как и в 2024-м, расшифровкой обращений на прямую линию занимается GigaChat.

Владимир Путин
школьники
искусственный интеллект
прямая линия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа точная дата похорон командира отряда «Эспаньола»
Памятники Булгакову и Чайковскому отправят под снос на Украине
Раскрыто, почему миллионы украинских беженцев могут лишиться права голоса
В Сети показали молниеносную гибель шести человек в ДТП
Путин заявил о праве украинцев в России участвовать в выборах на Украине
С люстры капал трупный гной: дочь жертвы Спесивцева получит от него миллион
Путин назвал зверство ВСУ, которое никогда не забудет
Корреспондент BBC назвал достижение Трампа с Россией
Пекарня увеличила прибыль после прямой линии Путина
ЦБ не ожидает снижения ключевой ставки «в режиме автопилота»
В Госдуме поддержали призыв Путина расширить меры поддержки семей
Нарколог назвал признаки «лица курильщика»
Пригласивший Путина на свадьбу журналист раскрыл детали торжества
Путин раскрыл, как Россия будет защищать соотечественников за рубежом
Индекс Мосбиржи отреагировал на решение ЦБ по «ключу»
В пекарне «Машенька» выбрали пироги для Путина
Путин подтвердил запрос на производство Ан-124 и Ил-76
Путин оценил боеспособность Вооруженных сил России
Спасавшая бойцов СВО медсестра вступилась за журналиста Аллаярова
Путин раскрыл главную тайну своей личной жизни
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке
Общество

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.