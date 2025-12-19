Путин призвал добиваться того, чтобы российские школьники «включали мозги» Путин: образование нужно выстраивать так, чтобы школьники включали мозги

Перед российскими школьниками необходимо ставить такие задачи, чтобы у них была возможность «включать мозги», заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. По его словам, в условиях развития искусственного интеллекта важно выстраивать образовательный процесс таким образом, чтобы ключевые навыки формировались и отрабатывались непосредственно в учебных аудиториях.

Нужно так выстраивать образовательный процесс, чтобы основные вещи решались и отрабатывались в учебных аудиториях. <...> Чтобы была необходимость включать мозги, думать, работать, — подчеркнул глава государства.

По его мнению, развитие технологий не должно привести к расколу в обществе. Нельзя допустить, чтобы одни люди остались мыслящими, а другие пошли по простому пути: стали «нажимать правильные кнопки», но при этом интеллектуально деградировать, резюмировал президент.

Ранее Путин сообщил, что в России не планируется вводить обязательное распределение выпускников медицинских вузов в определенные города. Он отметил, что ключевым требованием станет обязательная отработка по полученной специальности.

Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным проходят в совмещенном виде уже в третий раз. Впервые такой вариант опробовали в 2020 году, когда провести мероприятия по отдельности помешала пандемия. В этом году, как и в 2024-м, расшифровкой обращений на прямую линию занимается GigaChat.